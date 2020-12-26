"الأزمات والكوارث" بأبوظبي تستحدث 18 محطة لفحص الليزر DPI من السيارة

المصدر: البيان الإلكتروني

استحدثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي والأزمات 18 محطة لفحص الليزر DPI من السيارة على طريق الفاية قبل نقطة غنتوت، وتعتمد خطة لفتح مسارات جديدة عند نقاط الدخول على شارع دبي- أبوظبي، وذلك لتعزيز انسيابية حركة الدخول إلى إمارة أبوظبي.

وتعد المحطات إضافة لمنظومة مراكز الفحص المتوفرة في إمارة أبوظبي وإمارات الدولة، والتي تلبي احتياجات الفحص لجميع القادمين والذين يمكنهم استخدام نتيجة الفحص السلبية للدخول خلال 72 ساعة من استلامها.

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