"الأزمات والكوارث" بدبي تعتمد إجراءات الاحتفالات برأس السنة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي إجراءات الاحتفالات برأس السنة.

والاجراءات هي: 

حظر التجمعات العائلية والاجتماعية الخاصة لأكثر من 30 شخصاً وغرامة 50,000 درهم لمن قام بدعوة الى أو تنظيم تجمع يخالف الاشتراطات بزيادة العدد عن 30 شخصا و 15 ألف درهم غرامة لكل مشارك. 

حملات تفتيشية لتأكيد الالتزام بالتدابير الوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات على المخالفين.

 الالتزام بالحفاظ على التباعد المكاني وضمان مساحة  4 أمتار. 

الإجراءات هدفها ضمان سلامة المجتمع وصحة أفراده.

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