"الأزمات والكوارث" بدبي تعتمد إجراءات الاحتفالات برأس السنة
اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي إجراءات الاحتفالات برأس السنة.
والاجراءات هي:
حظر التجمعات العائلية والاجتماعية الخاصة لأكثر من 30 شخصاً وغرامة 50,000 درهم لمن قام بدعوة الى أو تنظيم تجمع يخالف الاشتراطات بزيادة العدد عن 30 شخصا و 15 ألف درهم غرامة لكل مشارك.
حملات تفتيشية لتأكيد الالتزام بالتدابير الوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات على المخالفين.
الالتزام بالحفاظ على التباعد المكاني وضمان مساحة 4 أمتار.
الإجراءات هدفها ضمان سلامة المجتمع وصحة أفراده.
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