حديقة "الباهية" ضمن أفضل 10 حدائق في العالم

المصدر: وام

فازت حديقة " الباهية " بالمركز الثاني ضمن أفضل 10 حدائق على مستوى العالم في إطار جائزة العلم الأخضر العالمية في إنجاز جديد يؤكد تميز النهضة الحضارية الكبيرة في أبوظبي وتعزيز البنية التحتية والمرافق الترفيهية.

وأكد حميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الشهامة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للتوجيهات والرعاية والدعم المستمر من القيادة الحكيمة التي تحرص دائما على إسعاد المجتمع والارتقاء بالبنى التحتية، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير كل سبل الترفيه والراحة لجميع السكان.

وأشار الدرعي إلى أن حصول حديقة " الباهية" على المركز المتقدم في المرتبة الثانية عالميا، يشكل حافزا ودافعا للاستمرار في اتباع أفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز مكانة أبوظبي المرموقة محليا وإقليميا وعالميا.

ولفت إلى أن حديقة " الباهية " هي إحدى الحدائق الواقعة ضمن اختصاصات مركز بلدية الشهامة، وتقع في مدينة الباهية، منوها إلى أنها تأسست في عام 2006 وتبلغ مساحتها الإجمالية 3.76 هكتار والمساحة المزروعة بها تبلغ 1.88 هكتار.

وتم ترشيح حديقة " الباهية " سابقا لنيل جائزة العلم الأخضر، ونالت الحديقة العلم الأخضر بكل جدارة من قبل اللجنة المنظمة للجائزة، كما تم ترشيح الحديقة مرة أخرى في العام 2019 وحصلت للمرة الثانية على التوالي على جائزة العلم الأخضر.

وترشحت حديقة "الباهية" من قبل لجنة العلم الأخضر من خلال موقعها الإلكتروني للتصويت من قبل الجمهور لاختيار أفضل 10 حدائق على مستوى العالم، وتم إعلان النتائج من قبل اللجنة المنظمة على موقعها الإلكتروني في التاسع من ديسمبر الجاري، حيث حصلت الحديقة على المركز الثاني عالميا في هذا التصويت الشعبي.

يذكر أن منظمة جائزة العلم الأخضر الدولية تعمل في 15 دولة حول العالم منها استراليا، وإنجلترا، وهولندا، وبلجيكا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم المنظمة بمنح 2000 جائزة سنويا للحدائق والمناطق الخضراء حول العالم والمطابقة لشروط ومعايير منح جائزة العلم الأخضر.

وتهدف الجائزة إلى التشجيع على توفير متنزهات عامة وحدائق عالية الجودة، تخضع لإدارة تراعي البيئة المستدامة وجودة الحدائق، وتم تصميم برنامج جائزة العلم الأخضر لتحسين مستوى المعايير على كافة المتنزهات والمساحات الخضراء وعملت على تعزيز ثقة الناس في المتنزهات.

وتتميز حديقة " الباهية " كونها حديقة مسورة، تحظى بموقع متميز، وتحتوي على 3 ملاعب رياضية للكرة الطائرة، وكرة السلة، وملعب رياضي متعدد الأغراض، إضافة إلى ألعاب الأطفال للفئات العمرية المختلفة، وتضم ألعابا مخصصة لأصحاب الهمم، ومضمارا للتريض حول محيط الحديقة، ذا أرضية مطاطية بطول 700 متر.

وتوفر الحديقة أجهزة لياقة بدنية، منها ما هو مخصص لأصحاب الهمم أيضا، كما تحرص إدارة الحديقة على إتاحة الفرصة لهواة القراءة والتثقيف، حيث تضم الحديقة مكتبة متنوعة تمثل إضافة ثقافية بارزة إلى معالم ومحتويات الحديقة.

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