الألعاب النارية تزيّن سماء عجمان الخميس احتفالاً بالعام الجديد

المصدر: عجمان - البيان

تنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان عروض الألعاب النارية يوم 31 ديسمبر ليلة رأس السنة بالتزامن مع احتفالات الدولة والعالم بالعام الجديد، وفي إطار سعيها لتعزيز مكانة عجمان السياحية والترفيهية محلياً وإقليمياً.

صُمّمت الألعاب النارية لتقدم لوحات فنية مبهرة حيث يمكن للجمهور مشاهدة كافة عروضها المميزة والتي ستنطلق من منصتين الأولى منصة بحرية مقابل فندق سراي عجمان تنظمها دائرة التنمية السياحية، والثانية منصة أرضية بالقرب من فندق ومنتجع أوبروي – الزورا تنظمها شركة الزوراء للتطوير العقاري ويمكن لعموم الجمهور مشاهدتها من مارينا 1. ويستمر كل من هذه العروض لمدة 5 دقائق لإضفاء المزيد من البهجة والمرح على المحتفلين بليلة رأس السنة من الزوار والمقيمين في الإمارة.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: يترقب الجمهور ونزلاء الفنادق العروض التي تشهدها عجمان استقبالاً للعام الجديد، وتشكل هذه العروض دعماً لجميع القطاعات وخاصة قطاع السياحة والفنادق. وتشهد فنادق الإمارة على اختلاف فئاتها ومستوياتها زيادة في نسب الإشغال خلال هذا الوقت من العام في ظل تنوع الخيارات والبرامج السياحية التي تقدمها عجمان للزوار والسياح.

من جهته، قال عماد الدنا، الرئيس التنفيذي لشركة الزوراء للتطوير العقاري: نحن سعداء لإقامة هذه العروض المتميزة التي تضيء سماء إمارة عجمان بلوحات بصرية وفنية مبهرة بمناسبة استقبال العام الجديد. ونحرص في شركة الزوراء للتطوير العقاري على مواصلة الجهود لتعزيز مكانة الإمارة وتسليط الضوء على الوجه السياحي المشرق لإمارة عجمان وتقديم تجربة متميزة لجميع الزوار.

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