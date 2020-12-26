طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: البيان الإل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح "الإثنين" على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة شمالاً وشرقاً وعلى البحر.

حركة الرياح : شمالية شرقية - شرقية / 20 - 30 تصل إلى 45 كم/س خاصة البحر.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا، يصبح متوسطا بعد الظهر .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:48 والمد الثاني عند 00:54 والجزر الأول عند الساعة 18:25 والجزر الثاني عند الساعة 05:01 .

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 21:11 والمد الثاني عند الساعة 07:36 والجزر الاول عند الساعة 14:09 والجزر الثاني عند الساعة 02:36 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 25 16 70 35

دبــي 25 17 65 30

الشارقة 26 16 70 35

عجمان 26 17 75 30

أم القيوين 25 14 80 35

رأس الخيمة 26 13 75 35

الفجيرة 26 19 65 30

العين 26 14 80 30

ليوا 25 13 85 40

الرويس 22 18 70 35

السلع 23 17 75 40

دلما 24 18 85 40

طنب الكبرى 23 17 80 45

طنب الصغرى 23 17 80 45

أبو موسى 23 17 80 45 .

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