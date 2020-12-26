الإمارات.. الأخوار المائية وجهات سياحية برؤية عصرية

المصدر: وام

تحولت الاخوار المائية المنتشرة في معظم إمارات الدولة إلى وجهات سياحية يقصدها الزوار للتمتع بطبيعتها الخلابة وبالخدمات التي توفرها المرافق الفندقية والترفيهية المنتشرة على جوانبها.

ويعرف الخور بأنه لسان من البحر يمتد في البَر على شكل خليج صغير مكونا ممرا مائيا يمكن استغلاله في مجموعة من الأنشطة السياحية والاقتصادية المهمة.

وتزامنا مع حملة "أجمل شتاء في العالم" تستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي عددا من أبرز الأخوار في الدولة التي يمكن للزوار من داخل الدولة وخارجها التوجه إليها لإمضاء وقت ممتع في أحضان الطبيعة.

خور دبي

يشكل الخور معلماً سياحياً ذا شهرة كبيرة في دبي وخارجها، خاصة أنه يضم معالم سياحية عالمية تجمع بين الأصالة والحداثة وتتناسب مع مختلف الفئات والشرائح السياحية.

ويقسم خور دبي مدينة دبي إلى شقيها الأساسيين ديرة وبر دبي، ويبلغ طوله ما يقارب 15 كم ويشكل ميناء طبيعيا للسفن العربية من طراز البوم

وتؤوي الأرض المستنقعية حيث ينتهي الخور ما يزيد على 20000 طائر مائي من 67 نوعاً، وأكثر من 500 صنف مختلف من النبات والحيوانات، وفي أبريل 2012 أُدرِجت المنطقة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للتراث حيث لا يزال الخور وضفافه النابضة بالحركة تحافظ على طابعها نسبياً بالرغم من التغييرات الكثيرة التي شهدتها المدينة في الأعوام الأخيرة.

ويستطيع الزائر لمنطقة خور دبي التعرف على ملامح المدينة القديمة والتمتع بزيارة الأسواق القديمة مثل سوق التوابل وسوق الأقمشة وسوق الذهب، وذلك في ظل تجربة تنقل آمنة وممتعة حيث تتوفر وسائل النقل التقليدية ومنها العبرات، وكذلك وسائل النقل الحديثة مثل الباص والتكسي المائي التي توفر جميع متطلبات الرفاهية والراحة.

وبفضل ما تتمتع به حديقة الخور من مساحات واسعة من المروج والحدائق النباتية ومساحات اللّعب المخصّصة للأطفال، فإنها تُعد مركزًا ترفيهيًا جميلاً في وسط المدينة، حيث يوجد في الحديقة ملعب جولف صغير، ومضمار لسيارات "الكارتينغ"، إلى جانب العديد من ساحات اللّعب المخصّصة للصّغار، كما تشتهر حديقة الخور أيضاً بالـ "تلفريك" ما يتيح فرصة رائعة لمشاهدة المدينة من الأعلى والاستمتاع بأجمل مشاهد الخور على ارتفاع 30 مترًا.

خور كلباء

يعد خور كلباء من أشهر المناطق بمدينة كلباء في إمارة الشارقة، ويتميز بوجود العديد من الآثار التاريخية ومن أهمها حصن خور كلباء التاريخي، كما يتميز بوجود المحمية الطبيعية والتي تسمى بمحمية القرم التي أقامتها حكومة الشارقة لحماية الطيور والحيوانات الموجودة في خور كلباء من خطر الانقراض.

ويشهد الخور في كل عطلة توافد الآلاف من الزوار ليس فقط من منطقة الساحل الشرقي وإنما من جميع أنحاء الإمارات وخارجها، لقضاء أجمل الأوقات بين ربوع المنطقة الطبيعية الساحرة التي تزخر بالنباتات البرية الطبيعية مثل الزبيدية والسدر والسمد واشجار المنجروف إلى جانب أنواع مختلفة من الطيور البحرية التي تشتهر بها المنطقة.

خور عجمان (محمية الزوراء)

تعتبر محمية الزوراء من أجمل وأهم المعالم السياحية الطبيعية في إمارة عجمان، وهي عبارة عن خور شبه استوائي يقع شمال المدينة، كما أنها بقعة خضراء تلفت الأنظار وسط المشهد الرملي الذي يميّز منطقة شبه الجزيرة العربية.

ويتوجه الكثير من السياح إلى محمية الزوراء للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور، حيث تضم المحمية عدداً كبيراً من الطيور ذات الأنواع المختلفة، والبالغ عددها 58 نوعاً، تنتشر بين الغابات والأشجار الكثيفة.

وتقدم المحمية الطبيعية بعجمان، مشهداً خلاباً، يمكن الزوار من الاستمتاع بجمال النظام البيئي، إلى جانب القيام بالأنشطة المختلفة، ويحفل الخور بعدد من المظاهر الطبيعية، وهي أشجار المانغروف والشواطئ الرملية، ونحو 60 نوعاً من طيور الفلامنكو ومالك الحزين والبلشون.

خور أم القيوين

يبلغ طول خور أم القيوين 5 كيلومترات وعرضه كيلومتر وهو من أهم ما يميز مدينة أم القيوين، حيث يعتبر من أفضل الخيران الموجودة في الدولة جمالاً، ويتميز بكثير من المزايا، حيث توجد فيه أشجار القرم التي تساعد على انتشار الأسماك وتكاثرها.

ويعد الخور من أبرز المعالم السياحية في الإمارة، لما يزخر به من مقومات سياحية طبيعية، لذا جاء الاهتمام به من حكومة أم القيوين، حتى يؤهل ويصبح قبلة للسياح في الإمارة، كما أنه يفصل بين جزيرة السينية التي يبلغ طولها 10 كيلومترات وعرضها في أقصاها 4 كيلومترات، والتي تعد محمية طبيعية تعيش فيها الظباء وطيور النورس والفلامنجو والنسر ومالك الحزين، وتنمو فيها أشجار القرم والغاف والنباتات السطحية.

ويتميز خور أم القيوين بكثرة أشجار القرم التي تكون الحضن الدافئ للأسماك لرمي بيوضها وبالتالي تكاثرها، لأنها تحافظ على الحياة البحرية، حيث تعتبر البيئة الساحلية الغنية بأشجار القرم من أنسب المناطق لتكاثر وحضانة أنواع الأسماك والروبيان والقشريات الأخرى، كما أن أشجار القرم تسهم في الحفاظ على حياة أنواع مختلفة من الطيور.

خور رأس الخيمة

يتوسط خور رأس الخيمة سواحل الإمارة البالغ طولها 64 كيلومترا على المدخل الشمالي الشرقي للخليج العربي، وهو أكبر أخوار الإمارة التي تضم عددا من الأخوار الأخرى مثل خور حليلة وخور المزاحمي والذي تم اعلانه كأول محمية طبيعية بالإمارة تحت إدارة هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة بموجب المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2018.

وعلى جانبي الخور تقع محمية القرم التي تحولت إلى مكان آمن للطيور والأسماك، وملائم لحياتها، ومورد لغذائها وتكاثرها، وبالإضافة إلى دورها في الحفاظ على التنوع البحري والبري فإن للمحمية سحرها الخاص الذي تبدو ملامحه على الزوار الذين يفدون إلى المكان للاستمتاع به، حيث لا يمكن الإحساس بالوحدة أثناء الجلوس على المقاعد التي تحيط بها أمام الكثافة الخضراء وخرير المياه وحركة الحيوانات البحرية الدائمة.

وتستقبل مياه الخور يوميا العشرات من قوارب النزهة التي تنقل السياح والأهالي الذين يفضلون الرحلات الليلية للاستمتاع بالمنظر الجمالي الطبيعي لأضواء الأبراج العالية التي تصطف على جانبي الخور لتضفي على المكان لوحة فنية طبيعية، بالإضافة إلى تصميم الكورنيش المحيط بالمحمية الذي يجمع بين الحداثة والأصالة، ويضم عدداً من المطاعم العالمية والمقاهي العالمية، والمقاهي الشعبية والتي تجذب المقيمين والسياح على حد سواء.

خور المقطع أبوظبي

يستعد خور المقطع في أبوظبي للتحول إلى أحد أبرز الوجهات السياحية على مستوى الدولة وذلك بعد إنجاز مشروع القناة ابوظبي الذي يعتبر من أهم المشاريع السياحية المرتقبة في العاصمة بكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليار درهم إماراتي، ويمتد على طول 2.4 كم على خور المقطع، وهو ممر مائي طبيعي وتاريخي يفصل بين مدينة أبوظبي والبر الرئيسي.

و يعتبر مشروع القناة ابوظبي متعدد الاستخدامات، إذ يتألف من 7 مناطق رئيسية مكونة من 11 مبنى، إلى جانب مجموعة من المرافق الترفيهية وهي مرسى لليخوت، وصالة لألعاب الواقع الافتراضي، ومنطقة سكايت بارك خارجية، ومساحات مجتمعية تهدف لتعزيز التفاعل والترابط الاجتماعي، ومبنى خاص بالقوارب، وسينما مكونة من 16 قاعة و2500 مقعد إضافة إلى قاعات خاصة بالأطفال وعدد من المطاعم والمقاهي، وممشى بطول 2,500 متر مع مسارات للأشخاص والدراجات الهوائية، أكبر أكورايوم بالشرق الأوسط سيحتوي على نحو 34 ألف كائن بحري، مبنى خاص للأطفال، ومركز رياضي وصحي، وعدد من المطاعم والمقاهي، و60 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية تضم 150 محلا تجارياً، شققاً مفروشة للإيجار، و3,000 موقف للسيارات.

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