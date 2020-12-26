الطاير يدشن الجيل المطور من العبرات الخشبية التراثية

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الجيل المطور من العبرات الخشبية التراثية، التي صنّعت بشكل العبرات الحالية نفسه، ووفق أعلى معايير الأمن والسلامة والبيئة.

واستمع الطاير، خلال الرحلة التجريبية في خور دبي، لشرح من السيد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، عن الخصائص الفنية للعبرة التراثية التي تعد من أهم وأقدم خدمات النقل البحري في إمارة دبي، وتعد العبرة نموذجاً مطوراً للعبرات التراثية القديمة العاملة في الخور، وهي مصنوعة من خشب التيك الأفريقي، بطول 35 قدما، وعرض 10.5 أقدام، فيما يبلغ عمق الغاطس 5.5 أقدام، وتتسع العبرة لـ 20 راكباً، وزدوت بمحرك يعمل بالديزل بقوة 78 حصاناً مقارنة بـ 30 حصانا في العبرات القديمة.

وروعي في تصنيع العبرات الجديدة تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، وأهمها تغيير موقع السائق لتحسين الرؤية أثناء القيادة مقارنة بالموقع المنخفض للسائق في العبرات العادية، وكذلك تطبيق متطلبات كود دبي لأصحاب الهمم في العبرة وتخصيص مكانين للكراسي المتحركة مقارنة مع عدم إمكانية استخدام العبرات العادية من قبل أصحاب الهمم، وتخصيص أماكن ستر النجاة تحت الكراسي لتكون في متناول الركاب بشكل سريع عند الحاجة مقارنة مع وجودها في الأعلى في العبرات العادية، إضافة إلى تركيب الأنظمة الذكية للمواصلات، وأنظمة تحديد المواقع والكاميرات وأنظمة الدفع ببطاقة (نول)، وربط المحرك بنظام الصيانة للمراقبة عن بعد، وتركيب أنظمة صوت وإضاءة متطورة.

كما أدخلت الهيئة تحسينات في موقع المحرك ليكون في غرفة مغلقة مزودة بنظام عزل صوتي ونظام مكافحة الحريق، وزودت بمقود هيدروليكي لتحسين عمليات القيادة والمناورة، ووضعت أنظمة عزل للصوت والاهتزاز في غرفة المحرك لتقليل التلوث السمعي، حيث تقلصت الضوضاء إلى أقل من 65 ديسبل، وهي الحدود المسموح بها عالمياً.

خطة مستقبلية

وقال معالي مطر الطاير: إن تشغيل العبرة الجديدة يأتي في إطار الخطة المتكاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير منظومة النقل البحري في إمارة دبي التي تعد وسيلة نقل حيوية يقدر عدد مستخدميها بنحو 14 مليون راكب سنوياً، وتشمل خطة الهيئة زيادة عدد محطات وسائل النقل البحري إلى 59 محطة في عام 2025، وتصنيع 26 وسيلة بحرية جديدة، وتشغيل خطوط جديدة على خور دبي، والخط الساحلي على طول شواطئ جميرا، وكذلك خطوط لخدمة الجزر الجديدة، وخطوط جديدة في قناة دبي المائية.

وأضاف: يشهد قطاع النقل البحري نمواً مستمراً في عدد وسائل النقل والمحطات والركاب منذ تدشين قناة دبي المائية التي تربط خور دبي بشواطئ الخليج العربي، وسيشهد هذا القطاع نمواً أكبر مع اكتمال تشييد المرافق العمرانية والسياحية على جانبي القناة، وكذلك بناء محطات النقل البحري في القناة، حيث ستكون وسائل النقل البحري الخيار المفضل للكثير من المواطنين والمقيمين والسياح في التنقل والاستمتاع بمشاهدة المرافق السياحية والعمرانية على ضفتي خور دبي وقناة دبي المائية وشواطئ الخليج العربي.

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