"مستشفى فقيه الجامعي" الذكي بواحة دبي للسيليكون يبدأ استقبال المرضى

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون وفقيه للرعاية الصحية، أحد أبرز وأكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط عن بدء مستشفى فقيه الجامعي استقبال المرضى في أحدث مرافقه الصحية في واحة دبي للسيليكون.

ومن المقرر أن يكون الافتتاح الرسمي لكافة أقسام المستشفى الذكي المتكامل؛ الذي تم إنجازه باستثمارات تعادل 1.5 مليار درهم ويمتد على مساحة مليون قدم مربّع، مطلع العام 2021.

مراكز تميّز

ويضم المستشفى المجهز بأحدث الأجهزة الطبية الذكية خمسة مراكز للتميّز الطبي، تتخصص في السكري والغدد الصمّاء، والعضلات والعظام والمفاصل، وطب الطوارئ، وطب الأمراض الصدرية والرئوية، وطب القلب.

350 سرير

ويوظف المستشفى، الذي تصل قدرته الاستيعابية حتى 350 سرير، الخبرات الطبية والأبحاث الأكاديمية في مختلف خدماته التي يقدمها للمرضى والمراجعين بالاعتماد على التقنيات الذكية التي تعتمد على كافة المؤشرات الحيوية ومعطيات الملفات الطبية لكل مريض لتوفير الرعاية الصحية التخصصية التي يحتاجها بحسب حالته. كما يوفر المستشفى الكوادر المؤهلة والتجهيزات المتقدمة المطلوبة لزراعة الأعضاء، إضافة إلى إحدى أكبر وحدات العناية المركّزة في فئتها في المنطقة والتي تضم قدرة استيعابية تصل حتى 60 سريراً، و12 غرفة عمليات متكاملة تم تطويرها في ألمانيا ويتم تجميعها في واحة دبي للسيليكون.

إضافة نوعية

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: "إن مدن المستقبل الذكية تتجه نحو تطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتسهيل حياة البشر والارتقاء بجودة الحياة بكافة جوانبها. ويشهد العالم اليوم نمواً غير مسبوق في تطور التكنولوجيا وتطبيقاتها في مختلف القطاعات الحيوية لمستقبل الإنسان، وفي مقدمتها الرعاية الصحية".

ولفت الدكتور الزرعوني إلى أن "مستشفى فقيه الجامعي" الذكي، يعتبر الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، وأكد أن المستشفى يمثّل أحدث الإضافات النوعية إلى مشهد الرعاية الصحية المتكاملة في واحة دبي للسيليكون، وأعرب عن سعادته بانضمام هذا المجمع الطبي المتكامل إلى مجموعة العيادات الشاملة والمختبرات والمراكز الطبية ومؤسسات الرعاية الصحية التي تخدم مجتمع دبي والواحة."

واختتم الزرعوني: "استراتيجيتنا في سلطة واحة دبي للسيليكون تقوم على محاور المدينة الذكية، والمجتمع المنشود للعيش والعمل، والمجمّع التكنولوجي المتطور وأسعد موظفين. واختيار المؤسسات والشركات الحريصة على الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين جودة الحياة وتطوير الرعاية الصحية الذكية بواحة دبي للسيليكون يؤكد صواب هذه الاستراتيجية."

عقود من الخبرة

بدوره قال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه: "يقدم مستشفى فقيه الجامعي بواحة دبي للسيليكون، المنطقة التكنولوجية المتكاملة، حصيلة عقود من الخبرات الطبية التخصصية ومنظومة رعاية صحية سبّاقة في العديد من التخصصات ضمن منشأة ذكية وحديثة. ونحن سعداء بمباشرة استقبال المرضى والمراجعين تمهيداً للافتتاح الرسمي للمستشفى مطلع العام 2021".

وأضاف: "المستشفى الجامعي يتميز بجمعه بين مسارين هما الخبرات الطبية والأبحاث الأكاديمية بحيث يسهم في توفير خدمات صحية ترقى إلى احتياجات الأفراد في دولة الإمارات. ونتطلع إلى الاستفادة من البيئة الذكية المستدامة والمتطورة باستمرار والتي توفرها واحة دبي للسيليكون كمجمع تكنولوجي متقدم لتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية بالاستفادة من أحدث التقنيات الطبية المستقبلية".

كفاءات طبية إماراتية

وسيعمل المستشفى الجامعي في الواحة على تدريب وتوفير كفاءات طبية إماراتية تعزز الكوادر المواطنة في قطاع الرعاية الصحية والطبية على مستوى الدولة، فضلاً عن توظيف أطباء إماراتيين ضمن طاقمه الذي يضم خبرات متنوعة في شتى التخصصات من مختلف أنحاء العالم.

خبراء

وينطلق مستشفى فقيه الجامعي بواحة دبي للسيليكون من خبرة أكثر من 42 عاماً في مجال الرعاية الصحية الرائدة بالمملكة العربية السعودية، وهو يوفر الرعاية الصحية المتكاملة والمتخصصة عبر خبراء الرعاية الصحية والطواقم الطبية والتمريضية والإدارية عالية التأهيل.

شركات عالمية

ويتعاون المستشفى مع شركات تكنولوجيا عالمية مثل "سيمنس" و"فيليبس" و"سيسكو" على تطوير نظم وتطبيقات وابتكارات مجرّبة ومبرهنة في المجالات الطبية والارتقاء بالرعاية الصحية، ليرسخ موقعه كمستشفى المستقبل الذكي. وتتمتع غرف المرضى في المستشفى بأجهزة لوحية تمكن المرضى من التفاعل مع محيطهم ومع الفريق الطبي بأسلوب ذكي ومتكامل. وهو مستشفى ذكي حيث تبدأ الزيارة من المنزل فيما يمكن للمراجع تفعيل بياناته عن بعد من خلال تطبيق المستشفى، الذي يعتمد مبدأ مركز التحكم المشترك القائم على التكنولوجيا في متابعة حالات المرضى لحظة بلحظة على مدار الساعة.

مختبر عالمي

ويمثل افتتاح مستشفى فقيه الجامعي أول توسع لمجموعة فقيه للرعاية الصحية خارج المملكة العربية السعودية، وقد تم اختيار مدينة دبي موقعاً له، انطلاقاً من مكانتها المتقدمة كمختبر عالمي لأحدث تطبيقات التكنولوجيا الذكية في مختلف الصناعات والقطاعات وخاصة قطاع الرعاية الصحية.

ويأتي اختيار موقع المستشفى في واحة دبي للسيليكون، كونها تضم شركات تكنولوجية كبرى تعمل على دمج الواقع الإنساني بالتكنولوجيا الافتراضية والواقع المعزز والواقع الغامر والروبوتات، والتي ستمثل معاً عصب القطاع الطبي والعمليات الجراحية خلال العقد المقبل.

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