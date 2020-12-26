الإجراءات الاحترازية ضرورية جداً بعد لقاح كوفيد 19

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

شددت هيئة الصحة في دبي مع بدء حملة التطعيم الواسعة غدا في 6 مراكز صحية بدبي على اهمية وضرورة اتباع كافة من سيتلقون التطعيم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، مشيرة الى ضرورة الالتزام وعدم التهاون والتباهي بأن الشخص أصبح محصنا من الاصابة بالمرض وذلك وفقا للاجراءات والمعايير المعتمدة عالميا.

وقالت الهيئة ان المطعوم سيعطى جرعتان تفصل بينهما 21 يوما ووفقا للنصائح والارشادات الصادرة عن الصحة العالمية والجهات الصحية في الدولة ينبغي التقيد بالالتزام بإجراءات الامن والسلامة حتى بعد اخذ الجرعتين.

وناشدت الهيئة جميع من لديهم مواعيد لأخذ المطعوم غدا بضرورة الحضور للمراكز في المواعيد المحددة لهم وتجنب التجمعات للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع واتباع نفس الاجراءات التي تعودنا عليها طيلة الفترة الماضية واهمها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي.

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