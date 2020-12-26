لقاح «فايزر» عبر 6 مراكز صحية في دبي غداً

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

تبدأ هيئة الصحة بدبي بإعطاء لقاح «كوفيد 19»، من إنتاج شركة فايزر وبيونتيك في 5 مراكز صحية بدبي، إضافة لمستشفى حتا للمواطنين والمقيمين مجاناً اعتباراً من الغد.

وحددت هيئة الصحة الفئات التي ستعطى لها الأولوية في المرحلة الأولى،حيث شملت الفئة الأولى، كبار السن من المواطنين والمقيمين فوق 60 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.

والفئة الثانية، خط الدفاع الأول في القطاعين العام والخاص، والفئة الثالثة، الموظفون في الوظائف الحيوية والحساسة، والفئة الرابعة، كل من يرغب بأخذ اللقاح، وستكون أولوية التطعيم للفئات الثلاث الأولى حسب مواعيد مسبقة من الهيئة.

وأعلنت الهيئة أن المراكز التي سيتوفر فيها اللقاح تشمل مركز زعبيل الصحي، ومركز المزهر الصحي، ومركز ند الحمر، ومركز البرشاء الصحي، ومركز أبتاون للفحوصات الصحية المهنية، ومستشفى حتا.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي قبل وبعد اللقاح، ويشار إلى أن التطعيم يعطى على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.

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