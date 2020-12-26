محمد بن راشد : بلادي الجميلة .. أجمل شتاء في العالم

المصدر: دبي – عمرو عادل

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيديو قصيراً على حساب سموه على «تويتر» أمس، بوسم # أجمل _ شتاء _ في _ العالم، تضمن العديد من المناطق الأثرية والتراثية في الإمارات، بالإضافة إلى عدد من المناظر الخلابة والساحرة على شواطئ الدولة وجبالها ومناطقها الاثرية.

وكان سموه أطلق حملة «أجمل شتاء في العالم»؛ وهي أول حملة موحدة للسياحة الداخلية على مستوى الدولة، وتستهدف مختلف فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوار، لتشجيع السياحة الداخلية في مناطق وإمارات الدولة، كوجهةٍ واحدة، مع تسليط الضوء على خصائص وسمات كل إمارة وإعادة اكتشاف ثروات البلاد الطبيعية والجغرافية والتاريخية، وأماكن الجذب المتعددة على امتداد إمارات الدولة.

وتحت عنوان بلادي الجميلة.. ووسم # أجمل _ شتاء _ في _ العالم جاء الفيديو الذي يحتفي بالتراث والآثار والقلاع التاريخية والمناطق الطبيعية الخلابة في الدولة، فيما يتزايد السياح إلى الإمارات، حيث يسجل مطار دبي الدولي ذروة استقبال الزوار من الدول العربية والأجنبية، خاصة أوروبا لقضاء موسم الأعياد وعطلات رأس السنة في الإمارات التي عززت مكانتها وجهة عالمية للسياحة والسفر، خاصة خلال أشهر الشتاء حيث تتمتع الدولة بطقس رائع ومشمس يجعلها مقصداً مميزاً للقادمين من أوروبا والدول ذات الطقس البارد التي تعاني من التجمد ودرجات حرارة متدنية للغاية.

الأنشطة الترفيهية

وتصنّف الإمارات دائماً وجهة جديرة بالزيارة على مدار العام، إلا أن الشتاء يعتبر واحداً من أفضل الأوقات للزيارة حيث يكتسب أهمية خاصة، كونه يجتذب السياح من داخل وخارج الدولة، بهدف الاستمتاع بالتنوع الكبير في الأنشطة الترفيهية والفعاليات إلى جانب رحلات السفاري في الصحراء والتجول في المتنزهات الطبيعية المختلفة والوجهات المفتوحة المنتشرة في ربوع الدولة.

وحملت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جاءت عند إطلاق سموه استراتيجية السياحة الداخلية وأول حملة إماراتية موحدة للسياحة الداخلية في 12 الجاري: «في الشتاء كل شيء جميل.. وعندما يكون الشتاء إماراتياً فإنه يكون (أجمل شتاء في العالم)»، في طياتها معانٍ ودلالات عدة تؤكد في مجملها أن شتاء الإمارات هو الفصل الأمثل لكل القاطنين في الدولة من مواطنين ومقيمين، وزوارها من حول العالم.

ووفقاً لمؤشرات تقارير التنافسية العالمية 2019، تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن تقرير تنافسية السفر والسياحة الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وضم 144 دولة محتلة المركز 33 عالمياً.

وتبوأت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في بنية النقل الجوي التحتية بفضل جودة البنية التحتية للنقل الجوي والقدرة العالية لخطوط الطيران (المرتبة الخامسة) ووجود العديد من شركات الطيران (20).

لماذا شتاء الإمارات الأجمل في العالم؟

أجواء مناخية مثالية لممارسة مختلف الأنشطة



عناصر ومقومات جذب مختلفة ومتنوعة



مرافق ووجهات ترفيهية مبتكرة وجاذبة للزوار

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