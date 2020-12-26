هزاع بن زايد يعزي عبدالله بن بيه في وفاة شقيقه

المصدر: دبي - البيان

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التعازي إلى فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، برحيل أخيه.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة إلى معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، برحيل أخيه الشريف إسلم بن هاشم، نسأل الله للفقيد المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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