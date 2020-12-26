سيف بن زايد: أطيب التهاني للإخوة المسيحيين في العالم

المصدر: دبي - البيان

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المسيحيين في العالم، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، متمنياً سموه أن يحمل العام الجديد للبشرية الأفراح.

وقال سموه في تدوينه عبر حسابه في «تويتر»: «بمناسبة الأعياد المجيدة وقرب حلول رأس السنة الميلادية.. نتمنى للإخوة المسيحيين والعالم أجمع أطيب التهاني وأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله الجميع، وأن يحمل العام الجديد للبشرية الأفراح برحمته وعفوه سبحانه وتعالى..وكل عام وأنتم بخير».

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