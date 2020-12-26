طقس غائم جزئياً مع انخفاض درجة الحرارة

المصدر: (أبوظبي- وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً شرقاً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، شمالية شرقية - شمالية غربية بسرعة 20 - 30 تصل إلى 45 كم/س. والخليج العربي مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:09 الثاني عند 00:06 والجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 04:15.وبحر عمان مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند 06:21 والمد الثاني عند الساعة 20:35 والجزر الأول عند الساعة 13:39 والجزر الثاني عند الساعة 01:54.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً رطباً وصحواً وغائماً جزئياً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة وتميل درجات الحرارة للانخفاض.

وأوضح المركز في بيان له، أول من أمس، حول حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة أن طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً خصوصاً غرباً، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خصوصاً شمالاً وشرقاً وعلى البحر، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ويشهد يوم «الاثنين» طقساً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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