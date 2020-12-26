«الشارقة الخيرية» تطلق حملة «شتاء دافئ»

المصدر: الشارقة - وام

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملة «شتاء دافئ»، وهي حملة موسمية معنية بتوزيع المساعدات العينية من الملابس والأغطية ومواد التدفئة على الأسر والمحتاجين لوقايتهم من برودة الشتاء، وذلك بالتنسيق مع سفارات الدولة وممثليها في هذه البلدان وعبر مكاتب الجمعية في أفريقيا وآسيا.

وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات إنه تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الإدارة ومع حلول فصل الشتاء تم إطلاق حملة «شتاء دافئ» من خلال توزيع المواد العينية على الأسر المستحقة في السودان والنيجر وتشاد وموريتانيا وغينيا كونكري وبنجلاديش ونيبال وطاجكستان ومونتينيجرو والبوسنة والهرسك وكوسوفو والأردن.

وأشار الزري إلى أن الحملة جزء من نهج الدولة التي تُسيّر الحملات الإنسانية إلى البلدان الأكثر حاجة ومراعاة للظروف الإنسانية والبيئية، وتقوم الجمعية بشكل منتظم سنوياً على تسيير الحملات المتنوعة إلى البلدان المشمولة بالمساعدات والمشاريع الخارجية بتقديم الإغاثات العاجلة والدعم اللوجستي إلى سكان تلك الدول بما يساعدهم على تجاوز الظروف البيئية القاسية، وتتضمن المواد الموزعة الأغطية الثقيلة والملابس ومواد التدفئة المختلفة وفق حاجة كل بلد، لافتاً إلى أن الحملة تدعم أهداف الجمعية في ترسيخ مفاهيم العمل الإنساني والخيري وتأصيل الإرث الإماراتي المستمد من بذور خير أهل الدولة في إغاثة الملهوفين حول العالم.

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