شرطة عجمان تكرم ثلاثة موظفين من مركز شرطة المدينة الشامل

المصدر: عجمان - البيان

كرَّم المقدم غيث خليفة الكعبي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، ثلاثة موظفين من مركز شرطة المدينة الشامل، بعد ورود رسالة شكر وثناء بخدمتهم إلى قائد عام الشرطة، وذلك ضمن إطار تشجيع وتحفيز وتقدير منتسبي الشرطة المتميزين في أداء عملهم الوظيفي، والذين ساهموا في الارتقاء بالعمل الشرطي وخدمة العمل الأمني بالإمارة.

وجاء التكريم بعد أن تقدم أحد المتعاملين برسالة شكر وثناء إلى قائد عام شرطة عجمان، عبر خدمة تواصل مع القائد، من خلال تطبيق شرطة عجمان الذكي، يثني فيها على أداء الموظفين وحسن استقبالهم وتعاملهم مع شكوى المتعامل، حيث قاموا بحلها والتوفيق بين الطرفين بأسلوب أسعده وأرضاه، فأمر بتكريمهم تقديراً لجهودهم وإخلاصهم في عملهم.

وسلَّم رئيس مركز شرطة المدينة الشامل شهادات التقدير لكل من الرقيب ناصر علي هاشل، والرقيب فيصل يوسف، والعريف محمد القايدي، وأثنى على تفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم وخدمتهم للمتعاملين بما يدعم مسيرة شرطة عجمان المتميزة في خدمة المتعاملين، مؤكداً أن شرطة عجمان تميزت بعطائهم وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح. من جانبهم عبر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن الوفاء والإخلاص في العمل هو واجب وطني.

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