انطلاق مؤتمر «الأوبئة والأمراض في الحضارة الإسلامية»

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس «عن بُعد» فعاليات مؤتمر «الأوبئة في الحضارة الإسلامية وطرق التعامل معها»، والذي تنظمه المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية - مقرها الكويت -، بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي بجدة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية لمدة يومين.

يشارك في المؤتمر عدد من المحاضرين المتخصصين في مختلف المجالات من الدول العربية والإسلامية لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بجائحة «كورونا».

جهود

وقال ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء المنظمة ممثل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية: «إن جائحة كورونا ألقت بظلال قاتمة على كوكبنا في شتى النواحي، ولا يمكن الحديث عنها كمشكلة صحية فحسب، بل تحتاج معالجتها إلى تضافر جهود كافة أطياف المجتمع لحماية المواطنين والصحة العامة من الأضرار المترتبة على هذا الوباء في كل القطاعات الصحية والطبية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية».

وأكد أن المنظمة من خلال هذا المؤتمر توفر منصة متميزة تسمح بتبادل الآراء بين كوكبة من العلماء وصناع القرار من المختصين في العالم الإسلامي، كما أنه يأتي في توقيت حيوي نأمل من خلاله الإجابة عن التساؤلات التي تحيط بهذا الوباء.

شكر

ووجّه الشكر لجميع القائمين على المؤتمر وعلى رأسهم الدكتور أحمد محمد الجار الله رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وتمنى أن يخرج هذا المؤتمر المهم بتوصيات وحلول لكل المشاكل التي نواجهها حول جائحة كورونا.

ونقل ميرزا الصايغ تحيات وشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي جائزة حمدان الطبية إلى دولة الكويت أميراً وشعباً على دعمهم للمنظمة منذ إنشائها، مشيداً بدور أعضاء مجلس أمناء المنظمة في النهوض بأنشطة المنظمة ودورها الفاعل في كل ما يتعلق بالعلوم الطبية من منظورها الإسلامي، متمنياً للدكتور أحمد الجار الله التوفيق في نجاح المؤتمر.

حرص

أكد ميرزا الصايغ حرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي جائزة حمدان الطبية على دعم كافة أنشطة المنظمة مادياً ومعنوياً.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر ثلاث جلسات علمية ناقشت العديد من الموضوعات المتعلقة بجائحة (كوفيد 19).

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