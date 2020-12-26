«كهرباء دبي» تستعرض تطبيقات التحول الرقمي

المصدر: دبي- البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ندوة افتراضية بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات حول التحول الرقمي حضرها أكثر من 190 موظفاً من مختلف قطاعات الهيئة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل تشجع الموظفين على الإبداع والابتكار وتطوير المهارات والخبرات، ليكونوا دائماً مستعدين لمواكبة المتغيرات وفق أعلى درجات الكفاءة والتميز، بما يضمن سرعة ورشاقة استجابة الهيئة للتحديات التقنية والرقمية، وإدارتها بإتقان واقتدار.

وأضاف: «تعمل الهيئة على تعزيز مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي في المجالات الرئيسية المنسجمة مع أهداف الهيئة ضمن مبادرة دبي 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي، وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل.. ونعمل من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وخلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، لتكون الهيئة أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية».

تطوير

وخلال الندوة، سلّط الدكتور روبرتو سراكو، رئيس لجنة التوجهات المستقبلية في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، الضوء على تطبيقات التحول الرقمي ومجالاتها المختلفة؛ ودور التوائم الرقمية للأصول في تعزيز التحول الرقمي.

وأثنى الموظفون المشاركون على جهود الهيئة الحثيثة لتحقيق سرعة التكيف مع المتغيرات، وتعزيز قدرتهم على التطوير المستمر والمدروس وإبقائهم على اطلاع شامل ودقيق على أحدث المستجدات.

وأسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة، وحرصها على مواكبة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تسريع وأتمتة الإجراءات للمتعاملين والموظفين على حد سواء.

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