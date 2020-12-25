الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً شرقاً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 45 كم/س خاصة البحر.

الخليج العربي مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:09 الثاني عند 00:06 ..والجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 04:15 .

وبحر عمان مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند 06:21 والمد الثاني عند الساعة 20:35 ..والجزر الاول عند الساعة 13:39 والجزر الثاني عند الساعة 01:54 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 14 85 40

دبي 25 16 80 40

الشارقة 27 14 75 35

عجمان 26 16 80 35

أم القيوين 26 14 80 35

رأس الخيمة 25 15 70 35

الفجيرة 26 18 70 40

العين 24 13 80 40

ليوا 24 12 85 35

الرويس 23 12 80 40

السلع 23 13 75 45

دلما 22 15 70 50

طنب الكبرى 23 17 80 55

طنب الصغرى 23 17 80 55

أبو موسى 23 17 80 55 .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز