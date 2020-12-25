6 مراكز صحية لإعطاء لقاح كوفيد 19 في دبي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

تبدأ هيئة الصحة بدبي بإعطاء لقاح كوفيد 19 ( انتاج شركة فايزر وبيونتيك ) في 5 مراكز صحية بدبي، إضافة لمستشفى حتا للمواطنين والمقيمين مجانا اعتبارا من بعد غد الأحد.

وحددت هيئة الصحة الفئات التي ستعطى لها الاولوية في المرحلة الاولى، حيث شملت الفئة الاول كبار السن من المواطنين والمقيمين فوق 60 عاما وأصحاب الامراض المزمنة وأصحاب الهمم .

والفئة الثانية خط الدفاع الاول في القطاعين العام والخاص والفئة الثالثة الموظفون في الوظائف الحيوية والحساسة والفئة الرابعة كل من يرغب بأخذ اللقاح وستكون اولوية التطعيم للفئات الثلاثة الاولى حسب مواعيد مسبقة من الهيئة .

وأعلنت الهيئة ان المراكز التي سيتوفر فيها اللقاح تشمل مركز زعبيل الصحي ومركز المزهر الصحي ومركز ند الحمر ومركز البرشاء الصحي ومركز ابتاون للفحوصات الصحية المهنية ومستشفى حتا.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي قبل وبعد اللقاح

يشار الى ان المطعوم يعطى على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

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