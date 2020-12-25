بدء الرصد الآلي لمخالفات الهاتف وحزام الأمان في أبوظبي يناير المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت شرطة أبوظبي أن الرصد الآلي لمخالفات استعمال الهاتف وعدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة تبدأ الاول من يناير 2021م .

ويهدف الرصد الآلي لمخالفات استعمال الهاتف وعدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة إلى تعزيز مستويات الأمان والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق والسائقين والركاب وزيادة الوعي وتثقيف المجتمع حول أهمية اتباع ممارسات القيادة الآمنة.

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