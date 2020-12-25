وزارة تنمية المجتمع تنظم سلسلة توعوية لمكافحة الإدمان

المصدر: دبي ـ البيان

تواصل وزارة تنمية المجتمع دورها التنموي المستدام عبر مبادراتها وبرامجها التوعوية بالتعاون مع البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات «سراج» التابع لمجلس مكافحة المخدرات ووزارة الداخلية، حيث نظمت حلقات ورش توعوية تستهدف الأسر في مختلف إمارات الدولة تعزيزاً للتماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

ورش

وتأتي هذه الحلقات والورش في إطار تعزيز دور الأسرة في حماية أبنائها من آفة المخدرات ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع «الأسرة والأبناء في آن معاً»، حول حماية الفرد، وإدراكه لمخاطر الإدمان والمخدرات على نفسه وعلى المجتمع أيضاً.

وتستمر هذه الورش التي يبلغ عددها 20 ورشة، وانطلقت هذا العام 2020، وذلك ضمن خطة الوزارة والبرنامج الوطني للوقاية من المخدرات «سراج» التوعوية والتثقيفية ومختلف أفراد الأسرة.

وقالت إيمان حارب الفلاحي مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع: إنه قد تم إنجاز الورش التوعوية المقرر تنفيذها تباعاً من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة المنتشرة على مستوى الدولة، والتي بلغ عدد الحضور فيها 628 شخصاً من الآباء والأمهات .

وأضافت أن الوزارة تسعى عبر برامجها التوعوية والتثقيفية التي تنظمها إلى إحداث تأثير إيجابي على كافة أفراد الأسرة، سعياً لتحصين الأبناء وضمان نشأتهم بصورة سوية وصحيحة، مشيرة إلى أن البرنامج التوعوي ارتكز على مجموعة محاور أهمها: توعية الأسرة بعوامل الخطورة التي تدفع الأبناء إلى التعاطي والإدمان .

وأشار العقيد د. راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات بوزارة الداخلية، بأهمية دور الأسرة في تعليم أبنائها مهارات رفض التعاطي، وأكد أن للأسرة دوراً كبيراً في الكشف المبكر من خلال التعرف على مؤشرات التعاطي واللجوء مباشرة إلى مراكز العلاج الموجودة في الدولة في حالة تعاطي الأبناء للمخدرات، حيث إن العلاج المبكر ينقذ الأبناء من الإدمان.

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