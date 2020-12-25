فهد الشليمي: الحكومات العربية تفوقت على الغربية في التعامل مع «كوفيد 19»

المصدر: (دبي- شيرين فاروق)

أكد المحلل السياسي الكويتي، الدكتور فهد الشليمي، أن الحكومات العربية تفوقت على الحكومات الغربية في التعامل مع أزمة جائحة «كوفيد 19»، وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية والتوعية والمكثفة، كما نجح الإعلام العربي، في نقل حقائق أزمة «كوفيد 19»، والدليل على ذلك، عدد الإصابات والوفيات في الدول العربية والغربية، مشيداً بدور دولة الإمارات العربية المتحدة المتفرد، في إجراء الأبحاث، وإنشاء مراكز بحثية للاستفادة من الأزمة.

وقال الدكتور الشليمي لـ «البيان»: «إن المنطقة العربية، نجحت في التعامل مع الأزمة، حيث كان النقل المباشر والمستمر للأرقام والحالات، كما تم توفير ناطق رسمي في كافة الدول العربية، كما زخرت وسائل الإعلام بآراء وتحليلات لمختصين في هذه الأزمة، إضافة إلى تكثيف التوعية لكافة أفراد المجتمع، على الرغم من تنوع الجنسيات التي تقطن دول الخليج».

وأشار الشليمي إلى أن الإعلام العربي، حرص على عرض الوضع بكل شفافية أمام المواطنين في كل الدول، وكذلك التركيز والتوعية باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، وتشديد العقوبات، ونشر أسماء وصور غير الملتزمين في بعض الدول، ساهم في تقليل الإصابات التي خرجت عن السيطرة في بعض الدول الغربية.

ولفت الشليمي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت نموذجاً ناجحاً في التعامل مع أزمة «كوفيد 19»، عبر العديد من الإجراءات، ومنها الإعلان اليومي عن الحالات، واستعراض أساليب الوقاية، ونبذ السلوكيات الخاطئة، وكذلك الفحص المجاني والمستمر لكافة المقيمين على أرضها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز