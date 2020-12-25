إشادة دولية بجهود «صحة دبي» في مواجهة «كوفيد 19»

المصدر: دبي- البيان

كرّم الاتحاد الدولي للمستشفيات، هيئة الصحة بدبي، تقديراً لدورها في الاستجابة لـ «كوفيد 19»، إلى جانب أكثر من 100 مستشفى من 28 دولة.وحصلت الهيئة على شارة التقدير، بعد مراجعة شاملة للجنة المراجعة الدولية المكونة من 16 خبيراً في الصناعة من قطاع الرعاية الصحية، كما حصل برنامج درع دبي، التابع لهيئة الصحة بدبي، على جائزة «بيوند أوف ديوتي فور كوفيد 19»، للاستجابة بشكل استباقي، من خلال الإجراءات المتميزة والمبتكرة في مواجهة الجائحة، وبالإضافة إلى ذلك، تم تكريم مستشفيي راشد ولطيفة للنساء والأطفال، لخطة عملهم المتميزة للاستجابة للفيروس.

وحصلت هيئة الصحة في دبي وبعض المستشفيات الخاصة، بما في ذلك مستشفى الزهراء، ومستشفيات وصيدليات أستر وميدكير، ومستشفى ميدكير للنساء والأطفال، على تكريم الاتحاد الدولي للمستشفيات، في إطار برنامج «بيوند أوف ديوتي فور كوفيد 19».

إجراءات

وكان برنامج درع دبي، التابع لهيئة الصحة بدبي، إجراءً استباقياً وسريعاً، تم تنفيذه في وقت مبكر من يناير 2020، للتأرجح في إجراءات سريعة لزيادة السعة، وتقليل انتشار «كوفيد 19» في المجتمع، وزيادة قدرة الاختبار إلى الحد الأقصى، وشراء الأدوية في الوقت المناسب، وجميع الأدوية اللازمة والمعدات بكميات كبيرة، ووضع الاستراتيجيات من حيث مرافق وإجراءات العزل.

نظام

وقالت الدكتورة فاطمة آل شرف مدير إدارة الجودة والتميز المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، إن هيئة الصحة بدبي، وضعت الأساس لنظام قوي لمكافحة الفيروس، في وقت مبكر من يناير 2020، وصاغت برنامج درع دبي الرائد، وفي إطاره نجحت هيئة الصحة بدبي، في زيادة قدرة الاختبار في المدينة، إلى 80 ألف اختبار يومياً.

وباستخدام المواد المعيارية الجاهزة، تمكنت هيئة الصحة بدبي، من بناء مرافق رعاية صحية جديدة في غضون 60 يوماً فقط، في حين أن مثل هذه المشاريع، تستغرق عادةً سبعة أشهر لتكتمل.

كما تعاونت هيئة الصحة بدبي، مع القطاع الخاص، لزيادة عدد أسرة العزل المتاحة. بصرف النظر عن بناء مرافق جديدة، حولت هيئة الصحة بدبي أيضاً، 89 فندقاً ومبنى غير طبي، إلى مرافق الحجر الصحي والعزل.

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