176 ألف مكالمة لمركز اتصال «كهرباء الشارقة» خلال 2020

المصدر: الشارقة - البيان

كشف مركز الاتصال التابع لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن استقبال 176 ألف مكالمة ورسالة على الرقم 991، والرقم المخصص لـ«الواتسآب» خلال العام الجاري، بمعدل يومي يصل إلى 485 مكالمة للاستفسار عن الخدمات، التي تقدمها الهيئة إلكترونياً والإجراءات الخاصة بتوصيل الخدمات، وتقديم المقترحات والبلاغات، وتم التعامل مع المكالمات بالتنسيق والمتابعة مع مراكز الطوارئ من خلال فريق عمل مؤهل ومتخصص.

تركيز

وقال سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «إن الهيئة ستركز خلال المرحة المقبلة على تطوير وسائل التواصل مع المتعاملين وتفعيل استخدام الوسائل الذكية والإلكترونية، والتعرف على متطلباتهم وتلبيتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بضرورة فتح قنوات اتصال مستمرة، وعلى مدار الساعة مع المتعاملين».

مهام

وأوضح أن مهام مركز الاتصال تتضمن استقبال بلاغات «أعطال المياه والكهرباء» ومتابعتها على مدار 24/7 واستقبال الاستفسارات العامة واستفسارات الفواتير واستقبال بلاغات «الإنارة والصيانة» وتحديث بيانات المتعاملين وتزويد المتعاملين بالمعلومات والإجراءات المتبعة بالهيئة والتنسيق مع الإدارات المختصة لتحديث المعلومات، كما يقوم المركز بالتعاون مع الإدارات المختصة بمتابعة الشكاوى ومعالجتها، والرد على المتعاملين.

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