«كهرباء دبي» تفوز بجائزتين دوليتين في الأبنية الخضراء

المصدر: دبي - البيان

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزتين من جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأبنية الخضراء، وذلك خلال الحفل الذي نظمه مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في ختام مؤتمره الـ 9 الذي عقد برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة. وحصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة «مشروع المبنى ذو الانبعاثات الصفرية للعام» عن مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية؛ وجائزة «مشروع التصميم المستدام للعام» عن «مبنى الشراع»، مبنى الهيئة الرئيسي الجديد.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بجهود مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في تنظيم المؤتمر الذي ناقش أحد الموضوعات المهمة لبناء مستقبل مستدام وسلط الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

التحول الرقمي

وقال معالي الطاير: «في دبي، لدينا هدف واضح لزيادة نسبة الطاقة النظيفة انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة لتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، إضافة إلى تعزيز توظيف التحول الرقمي والشبكات الذكية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة لتحويل دبي إلى المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم.

ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، نعمل على تطوير مشروعات ومبادرات رائدة للطاقة المتجددة والنظيفة أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030؛ وإعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي حتى 2030 من خلال شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو»، لضمان كفاءة استخدام الطاقة؛ ومبادرة «شمس دبي»، حيث تم حتى الآن ربط أكثر من 6500 موقع بشبكة الكهرباء في دبي بقدرة إجمالية تقارب 250 ميجاوات؛ و«مبنى الشراع»، المبنى الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، الذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم».

إنجازات

أشار معالي سعيد الطاير إلى أن دبي حققت نتائج مهمة في استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية، حيث نجحت في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 22% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، متجاوزة الهدف الموضوع بتقليل الانبعاثات بنسبة 16% بحلول 2021.

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