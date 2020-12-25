800 جهاز بتقنية اللمس لسداد رسوم المواقف في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تعمل بلدية مدينة الشارقة على تركيب 800 جهاز لسداد رسوم المواقف العامة بتقنية اللمس، حيث من المقرر الانتهاء منها خلال الربع الأول من العام القادم، وذلك استمراراً لجهودها في التحول الرقمي وتوفير الخدمات الرقمية التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين وتتماشى مع خطط البلدية، وتساهم في عدد خيارات الدفع أمام الجمهور خلال سداد رسوم المواقف العامة والنظامية في مدينة الشارقة، كما أن البلدية بصدد إطلاق تطبيق «المحفظة الإلكترونية» قريباً، والتي ستتيح للمتعاملين إمكانية تعبئتها برصيد يمكن استخدامه في دفع رسوم المواقف، وجميع هذه الخيارات متاحة للمتعاملين وتضيف مرونة وسهولة في سداد رسوم المواقف.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة «أن تدشين 800 جهاز لسداد رسوم بتقنية اللمس يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي قامت خلالها البلدية بتدشين 400 جهاز في مناطق مختلفة من مدينة الشارقة كمشروع هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ويتماشى مع مركبات المسح الرقمي التي أطلقتها البلدية للتفتيش على المواقف العامة، حيث تقوم بقراءة لوحات المركبات التي قام أصحابها بسداد الرسوم باستخدام هذه الأجهزة».

سهولة ويسر

أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين «أن بلدية الشارقة تحرص على توفير خدماتها بكل سهولة ويسر من خلال برنامج التحول الرقمي «سابق» والذي تتبناه لتحويل كافة خدماتها إلى رقمية، حيث عملت على إطلاق عدد من المشاريع التي تتماشى مع هذه التوجهات».

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