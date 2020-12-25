عبدالله النعيمي يبحث سبل زيادة الإنتاج الغذائي المحلي

المصدر: دبي - البيان

زار معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، يرافقه وفد من الوزارة، شركة الإمارات الوطنية للأغذية في مدينة دبي، التابعة لمجموعة «روابي الإمارات». وناقش مع عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روابي الإمارات، أهم التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج الغذائي المحلي، وسبل تعزيز وزيادة هذا الإنتاج عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية والحلول المبتكرة.

واطلع النعيمي على مرافق الشركة والتكنولوجيا المستخدمة في مختلف عمليات التصنيع والإنتاج الغذائي، والتي شملت زيارة مفقس الصيصان التابع للشركة، ومزارع تربية الدواجن البالغ عددها 13 مزرعة تضم كلاً منها 6 عنابر ذات طاقة استيعابية 25 ألف طائر لكل عنبر، ويتراوح معدل الإنتاج اليومي «الذبح» للدجاج بين 40 إلى 45 ألف دجاجة.

وزار مصنع اللحوم التابع للشركة ويصل حجم طاقته الإنتاجية القصوى إلى 400 طن شهرياً، وشملت الجولة زيارة مصنع الأعلاف «جرين فيلد» التابع لمجموعة روابي الإمارات والمتخصص في إنتاج أعلاف الدواجن والطيور ويخصص إنتاجه للسوق المحلي وجزء للتصدير للسوق الخليجي، ويعمل المصنع بالتحكم الآلي الكامل.

أولوية

أثنى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي على المستوى المتقدم الذي تطبقه الشركة، مؤكداً أن النهوض بمستوى المنتج الغذائي المحلي وزيادة حجمه ليلبي احتياجات السوق يمثل أولوية استراتيجية تعمل الوزارة على تحقيقها ضمن توجهات دولة الإمارات لضمان أمن واستدامة وسلامة الغذاء.

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