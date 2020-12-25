شرطة الشارقة تنظم جلسات لتطوير جودة الأداء

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، جلسات التركيز مع موظفيها من مختلف الإدارات بنادي ضباط شرطة الشارقة، التي جاءت بهدف تحفيز الموظفين وتشجيعهم على التفكير الجماعي، لتوليد الأفكار الإبداعية وإشراكهم في اتخاذ القرارات، وتعزيز التواصل المباشر مع الموظفين، الذي يسهم في تحقيق السعادة والرضا الوظيفي.

وحضر جلسات التركيز اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعقيد أمينة الشوق مدير إدارة الموارد البشرية، والعميد عبدالله بن نصار نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط والمسؤولين، إلى جانب عدد من منتسبي القيادة العامة من مختلف التخصصات والإدارات.

وأكد اللواء الشامسي، إلى أهمية ‎تنظيم مثل تلك الجلسات، إذ إنها تعتبر منصات هامة لتبادل وجهات النظر، وطرح الأفكار والمقترحات، التي ترتقي ‏بالأداء الوظيفي، والتي تصب بارتقائها في الخدمات المقدمة.

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