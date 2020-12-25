«إقامة دبي» تكرم الفائزين بجائزة الريادة المؤسسية

المصدر: دبي - البيان

كرم اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الموظفين المتميزين والقطاعات الحاصلة على أوسمة إقامة دبي للتميز الوظيفي والإداري والتميز المؤسسي، وذلك في حفل توزيع جائزة الريادة المؤسسية في دورتها الـ10 لعام 2019 ـ 2020 والذي أقيم في مقر الإدارة الرئيسي، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي ومساعدي المدير العام ونوابهم والمستشارين وعدد من كبار الضباط بإقامة دبي.

نهج

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام السابقة في ترسيخ نهج التميز والريادة في العمل الحكومي وضعتها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً، ومنحتها المراكز الأولى في كافة المجالات، ولم يكن أن يتحقق ذلك لولا وجود قيادة حكيمة استطاعت أن تتغلب على كافة الصعاب وأن تخطط، وتوجه، وتسابق الزمن ليكون التميز هو البداية الحقيقية نحو عمل يستشرف المستقبل ويضمن أفضل الحلول لخدمة الإنسان وتحقيق السعادة للمجتمع».

رحلة تطويرية

قال اللواء المري: «إن مسيرة التميز هي رحلة تطويرية مستمرة، وسمة من سمات مؤسساتنا الحكومية، فلا بد علينا كجهة حكومية مضاعفة العمل وتطويره لمواكبة المتغيرات واستباق التحديات المحتملة، لنكون جزءاً في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وصولاً إلى الرقم واحد في كافة المستويات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز