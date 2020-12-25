إعادة مُسن إلى عائلته في عجمان بعد أن ضل طريقه

المصدر: (عجمان - البيان)

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان مسناً عربياً ضل طريقه في منطقة الحميدية بإمارة عجمان وسلمته إلى عائلته سالماً.

وقال المقدم يحيى خلف المطروشي رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل، «إن دورية الشرطة عثرت على رجل مسن عربي خرج من منزله وضل طريق العودة في منطقة الحميدية، فقاموا باستضافته داخل المركز وتقديم الرعاية له والتأمين عليه والتأكد من سلامته لحين العثور على منزله».

وأضاف «أنه وبعد البحث والتحري في المنطقة تم التعرف إلى عائلته وتحديد مكان سكنهم، فقام أفراد الشرطة باصطحابه بدورية شرطة ومرافقته لإعادته لعائلته الذين عبروا عن جزيل شكرهم وامتنانهم لشرطة عجمان لتحملهم المسؤولية تجاه كبيرهم وإعادته إلى بيته سالماً».

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