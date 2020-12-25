الإمارات تدعم الجهود الخليجية في النقل والمواصلات

المصدر: دبي - البيان

ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الـ22 لوزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد افتراضياً أمس، برئاسة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، وذلك نيابة عن معالي الوزير المهندس سهيل بن محمد المزروعي.وفي كلمته أوضح المهندس حسن محمد جمعة المنصوري: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على المشاركة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، على دعم الجهود الخليجية للنهوض بقطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية بجميع أنظمته، والتي بدورها تشكل الشريان الرئيس لاستمرارية الأعمال في منطقتنا، وفي معظم دول العالم، عبر وضع خطط مستقبلية طموحة».

توجهات

وأكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، إن هذه الاجتماعات من شأنها الإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات في سبيل توحيد الجهود وتنظيم التشريعات والقوانين في الدول الأعضاء لوضع لبنة موحدة وبنّاءة لمزيد من التعاون بين دول المجلس، وتحديد الأطر التنظيمية والتوجهات المستقبلية للوصول إلى مستقبل واعد في مجال النقل».

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