تخريج 531 مستجداً في «إدارة التأهيل» بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 531 خريجاً وخريجة من دورات الإعداد الأساسي للمستجدين والمستجدات في إدارة التأهيل الشرطي، وافتتحت المرحلة الأولى من مشروع ميدان التدريب الأمني «paintball» بمنطقة الفوعة في العين.

وشهد الحفل اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، والعميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والعقيد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي وعدد من الضباط.

وكرم مدير قطاع المالية والخدمات أوائل الخريجين في الدورات وهم: شرطي مستجد هيفاء عبدالعزيز المنهالي «الأول في دورة الإعداد الأساسي للمستجدات رقم57»، شرطي مستجد/‏ ريم الظاهري الحاصلة على المركز الثاني في دورة الإعداد الأساسي للمستجدات رقم 75، شرطي دارس علي حمدان الدرعي الأول أكاديمياً والثاني في المجموع العام من دورة الإعداد الأساسي للمستجدين رقم 125، شرطي مستجد حسين مانع الحارثي الأول في دورة التأهيل المهني للمستجدين رقم 33. وأوضحت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن مشروع ميدان التدريب الأمني «paintball» يطبق لأول مرة على مستوى المعاهد التدريبية في أبوظبي وتم دمجه مع المهارات التدريبية المطبقة في الدورات ويمثل المشروع ميداناً يحاكي الواقع وفق أفضل المعايير التدريبية العالمية المتطورة.

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