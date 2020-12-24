مرسى ياس مارينا أبوظبي يستقبل العام الجديد بعروض وألعاب نارية ومطاعم عالمية

المصدر: أبوظبي- البيان

يستعد مرسى ياس مارينا، الوجهة المفضلة للترفيه في أبوظبي، للترحيب بالعام الجديد مع مجموعة متنوعة من العروض واحتفالات الألعاب النارية، التي ستضيء جزيرة ياس في 31 ديسمبر 2020.

وهذا العام، ستكون الاحتفالات مختلفة قليلاً، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وعلى الجمهور الذين يتطلعون إلى مشاهدة الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة في جميع أنحاء جزيرة ياس، الحجز مبكراً في أحد المطاعم المتعددة في مرسى ياس مارينا لتأمين مقاعد الصف الأمامي، إذ لن يُسمح بالدخول إلى المرسى دون حجز مسبق.

ستارز أند بارز

يدعوكم ستارز أند بارز للاستمتاع بعروض الألعاب النارية والمأكولات والمشروبات والعروض الترفيهية الحية والمناظر الخلابة لمرسى ياس مارينا، فإذا كنتم تسعون لقضاء ليلة استثنائية خلال رأس السنة الجديدة مع أصدقائكم وأحبائكم، ستجدون لدى ستارز أند بارز خيارات تناسب جميع أذواقكم وميزانياتكم. توجهوا إلى ستارز أند بارز في 31 ديسمبر، للمشاركة في حفلة لا تُنسى وتناولوا المأكولات والمشروبات الفاخرة مع الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المذهلة، وذلك بتكلفة تبدأ من 249 درهماً للفرد.

أكواريوم

ويقدم المطعم الحائز الجوائز في قلب ياس مارينا أشهى المأكولات الطازجة مع خيارات تناول الطعام في الداخل أو على التراس الكبير بموازاة الإطلالات الساحرة على المرسى. في ليلة رأس السنة هذه، يدعوكم المطعم لتناول عشاء يضم المأكولات البحرية الطازجة والأطباق الموسمية مع المشروبات المنعشة ابتداء من 599 درهماً إماراتياً أو اختاروا تناول عشائكم مع المشروبات الفاخرة ابتداء من 750 درهماً إماراتياً. واصلوا الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة بعد منتصف الليل مع باقات مشروبات غير محدودة ابتداء من 350 درهماً إماراتياً.

مستر مياجيز

تنتظركم ليلة صاخبة في وجهة الضيافة الآسيوية غير التقليدية هذه. احتفلوا بالعام الجديد بتناول وجبة برنش مؤلفة من خمسة أطباق آسيوية، بما يشمل المشروبات بسعر 249 درهماً إماراتياً للفرد. كذلك، يتيح مستر مياجيز للضيوف فرصة التلذذ بالمشروبات والوجبات خفيفة غير المحدودة مقابل 149 درهماً إماراتياً للسيدات، و199 درهماً إماراتياً للرجال. تبدأ ساعة السعادة عند 4:00 عصراً، ليحظى الضيوف بفرصة تناول المشروبات مبكراً مقابل 20 درهماً إماراتياً فقط.

ديابليتو فود أند ميوزك

في ليلة رأس السنة، يقدم المطعم المتوسطي وجبة برنش إسبانية مترفة مع قائمة وجبات مؤلفة من ثلاثة أطباق ومشروبات منعشة غير محدودة من الساعة 9:00 مساء حتى 1:00 بعد منتصف الليل. ستجعل الإطلالات المثالية من التراس على السطح والأجواء المتوسطية ديابليتو الوجهة المثالية لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، وذلك بتكلفة تبدأ من 450 درهماً إماراتياً للفرد شاملة المشروبات غير المحدودة.

كاسا دي كوبا

يبدأ الاحتفال في كاسا دي كوبا بديكورات لاتينية ملونة وجدران مطبّعة بالزهور وعلامات النيون، ووجبة برنش فاخرة تضمّ مجموعة مختارة من المشروبات مقابل 249 درهماً إماراتياً، يليها عرض مذهل للألعاب النارية عبر المرسى. وسيتولى منسق الأغاني توماس غافين مهمة إبهار الضيوف حتى منتصف الليل بجعلهم يرقصون على أفضل أنواع الموسيقى اللاتينية والسالسا والريجاي.

آيريس

وفي جزيرة ياس يمكن الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة في آيريس من خلال السفر عبر الزمن مع أغاني الثمانينيات والتسعينيات وأغاني العام 2000، وهي فرصة تجربة قائمة العشاء المغرية، بينما تسترجعون الذكريات الرائعة من خلال مشاهدة عرض الألعاب النارية المذهلة في منتصف الليل، وذلك بتكلفة تبدأ من 350 درهماً إماراتياً للفرد.

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