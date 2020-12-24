شرطة الشارقة تعيد هاتفاً مفقوداً لصاحبته بمقر إقامتها

المصدر: الشارقة - البيان

أعادت شرطة الشارقة، هاتفاً لإحدى السيدات بعد أن فقدته لفترة تجاوزت 8 أشهر، وأشار المقدم عبدالله راشد علاي رئيس مركز شرطة واسط الشامل بالشارقة، إلى عثور إحدى دوريات المركز على الهاتف قبل نحو 8 أشهر، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب قسم الأمانات بالمركز، تم التعرف على صاحبة الهاتف، والتي تبين أنها تقيم بإمارة عجمان، حيث تم التواصل معها عدة مرات من جانب مشرفي القسم من أجل الحضور للمركز واستلام المعثور الخاص، ولكن لأسباب وظروف خاصة بها حالت دون تمكنها من الحضور، وارتأت إدارة المركز أن تبادر بتوصيل المعثور لها بمكان إقامتها، وذلك انطلاقاً من حرصها على مد جسور الثقة والتعاون مع أفراد المجتمع.

وتم التنسيق مع شرطة عجمان ممثلة بمركز شرطة الجرف «منطقة الاختصاص»، ومن ثم التواصل مع صاحبة الهاتف وتسليمه لها، والتي بدورها وجهت جزيل شكرها وتقديرها للقيادة العامة لشرطتي الشارقة وعجمان، على دورهما في إعادة الحق لأصحابه رغم المسؤوليات الجسام التي يقدمونها ويقومون بها من أجل خدمة المجتمع.

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