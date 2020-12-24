منى السويدي من إحصاء أبوظبي «الشخصية الإحصائية الوطنية» خليجياً لعام 2020

المصدر: أبوظبي- البيان

يكرم مركز الإحصاء - أبوظبي سعادة منى السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء في مركز الإحصاء – أبوظبي، لحصولها على لقب «الشخصية الإحصائية الوطنية» من قبل مركز الإحصاء الخليجي ممثلةً بذلك دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أبرز الكفاءات في العمل على مستوى دول مجلس التعاون، وذلك لتفانيها في العمل وخبرتها الطويلة والمتنوعة والتي تزيد عن 25 سنة في العمل الإداري والفني في مجالات التنمية والتخطيط والدراسات والإحصاء.

وقال عبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: «يأتي هذا التكريم تقديراً للكفاءات المتخصصة في مجال العمل الإحصائي التي تعد الأساس المحرك لعجلة التطور في المراكز الإحصائية، وتأكيداً على أهمية الإحصاءات التي تشكل دوراً محورياً في خدمة ودعم برامج التنمية».

وأوضح السويدي: «إن النجاح الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم خير دليل على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة، فبتجربتها الإحصائية أثبتت منى السويدي من خلال سنوات عملها المثمرة في المركز جدارة المرأة في القيادة وتطوير العمل الإحصائي، وكانت لها إسهامات متعددة في تلبية احتياجات الخطط التطويرية والمشاريع التنموية في مجال الإحصاء والداعمة على مستوى إمارة أبوظبي، لتشكل بذلك خير نموذج للمرأة المتميزة».

وأضاف: «تزامناً مع يوم الإحصاء الخليجي هذا العام 2020 تحت شعار»البيانات الذكية، مستقبل الإحصاءات الرسمية«الذي يسلط الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي، نؤكد حرصنا على بناء وتطوير المهارات وتمكين القدرات الإحصائية في مجال التكنولوجيا لمواكبة التحول الرقمي الذي نشهده اليوم لتوفير البيانات والتحليلات التي تدعم اتخاذ القرار».

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