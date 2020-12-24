استئناف تشغيل خطين للحافلات بين دبي والشارقة 27 ديسمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة، تشغيل خطين للحافلات عبر المدن لنقل الركاب بين الإمارتين يوم الأحد 27 ديسمبر الجاري.

والخط الأول هو (E306)، وتنطلق حافلات هذا الخط من محطة حافلات الغبيبة في دبي، لتصل إلى محطة حافلات الجبيل في الشارقة مروراً بالمسار المخصص للحافلات في الممزر وبزمن تقاطر كل (20) دقيقة، وستعمل على هذا الخط (6) حافلات ذوات الطابقين.

أما الخط الثاني فهو (E307)، وستعمل على هذا الخط (6) حافلات ذوات الطابقين، وتنطلق حافلات الخط من محطة حافلات ديرة ستي سنتر في دبي لتصل إلى محطة حافلات الجبيل في الشارقة مروراً بشارع الاتحاد وبزمن تقاطر كل (20) دقيقة. ويُقَدّر العدد اليومي للركاب في كل خط (1500) راكب.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم، في 27 من ديسمبر الجاري، كذلك تعديل مسار خطين من خطوط الحافلات عبر المدن، وهما (E307A) و(E400)، ليمرا عبر المسار المخصص للحافلات في الممزر بدلاً من المرور بشارع الاتحاد.

وتحرص الهيئة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، داعيةً جميع ركاب الحافلات العامة داخل إمارة دبي وركاب الحافلات عبر المدن إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومنها التباعد الشخصي، والحرص على ارتداء الكمامات لتجنب انتشار الفيروس، للحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع في الدولة.

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