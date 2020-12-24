استعراض التحولات الإعلامية الجيوسياسية في المنطقة العربية

المصدر: دبي- البيان

ضمن برنامج الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، التي عُقدت أعمالها، أمس، افتراضياً من دبي، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة عدد كبير من القيادات الإعلامية من المنطقة والعالم، ناقش المتحدثون خلال جلسة «الإعلام العربي.. تحولات جيوسياسية»، سبل استعادة دور الإعلام في خدمة الناس، ومناقشة قضايا المجتمع، والأسباب التي تقف وراء تراجع أداء الإعلام العربي، وتأثيره أثناء الأزمات.

وأجاب المتحدثون خلال الجلسة، التي تحدث فيها الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، والدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، والكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر، وأدارها الإعلامي حسين الشيخ، من قناة «العربية الحدث»، عن بعض التساؤلات، التي تشغل بال المواطن العربي في ما يخص التحولات القادمة في المنطقة سواء كانت سياسية أو إعلامية.

ضرورة

وقد أكد الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، خلال الجلسة الافتراضية أن الإعلام الرقمي لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة مُلحّة للوصول إلى الجمهور العربي، مؤكداً أن الإعلام العربي بحاجة إلى صناعة رأي عام يحمل هماً تنموياً لمستقبل المنطقة.

وأضاف النعيمي أن المنطقة العربية عانت خلال السنوات الماضية من هيمنة ثقافية سياسية بحكم تكرار الأزمات على المنطقة، حتى أصبحت السياسة حديث الساعة للشعوب العربية، وأحد التفاصيل اليومية، التي تعيشها باستمرار، ولكن للأسف هذا الاهتمام كان على حساب القضايا الأكثر أهمية للشعوب العربية مثل قضايا التنمية، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والإبداع، وغيرها من القضايا المهمة. إعادة الثقة

من جانبه أكد الدكتور فهد الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، إن ما يعانيه الإعلام العربي من أزمات يأتي نتيجة مباشرة لما أسماه «الخريف العربي» وليس الربيع العربي، كما يفضل البعض تسميته، وإن الإعلام في المنطقة العربية قبل الخريف العربي، كان إعلاماً يركز على القضايا التنموية، ويعمل وفق ميثاق الشرف الإعلامي وبالتالي ينطلق دوماً من الحقيقة، مؤكداً أن الإعلام البديل الذي جاء للمنطقة بعد هذا الخريف، هو إعلام وصفه بأنه «ملوث»، واعتمدته بعض الدول التي تبنّت خطاب المؤامرة والأخبار الكاذبة.

وأضاف الشليمي خلال الجلسة، إن الإعلام العربي بدلاً من الالتفات إلى احتياجات شعوب المنطقة، التفت إلى انقسامات الدول ونزاعاتها التي لم تأت إلا بالخراب لشعوب المنطقة.

وعن دور الإعلام العربي في التغلب على الأزمات التي حلّت ببعض الدول، أكد رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام حاجة المنظومة الإعلامية العربية لمجموعة من الضوابط التي تعيد ثقة الشعوب العربية بإعلامها.

تأثير

وحول مدى تأثير الرقمنة على الإعلام العربي ودور صناع الإعلام العربي في الاستثمار في هذه المنصات، قالت الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر خلال الجلسة الافتراضية، إن وجود رؤية الاستراتيجية متماسكة في الإعلام العربي هو الأساس الأول، الذي يمكن أن ننطلق منه لبدء صناعة إعلامية منافسة، تخدم مصالح شعوب المنطقة وتتحدث لغتها.

منصات

قالت الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر أن المطلوب من الحكومات العربية في الوقت الراهن هو الاستثمار في المنصات الرقمية الجديدة للوصول إلى شرائح أوسع، فأساليب الاتصال والتواصل في تبدل وتغير دائم، والعصر الحالي غلبت عليه الثقافة الرقمية، وأصبح استخدام المنصات الرقمية الأغلب في تواصلنا، سواء في البيت أو في العمل أو مع الأصدقاء والزملاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز