أحمد بن محمد: دبي كانت وستظل بيتاً للإعلاميين العرب

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي كانت وستظل بيتاً لكل الإعلاميين العرب، الذين يسعون لخدمة مجتمعاتنا.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «تابعت اليوم (أمس) جانباً من فعاليات منتدى الإعلام العربي، نشكر كل المشاركين في فعالياته والقائمين عليه في نادي دبي للصحافة، كما نبارك للفائزين بجائزة الصحافة العربية.. دبي كانت وستظل بيتاً لكل الإعلاميين العرب، الذين يسعون لخدمة مجتمعاتنا ودولنا، برسالة تتبنى صياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

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