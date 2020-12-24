مناقشة واقع ومستقبل العمل الإعلامي العربي

المصدر: (دبي - البيان)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سموه عن بُعد عبر الاتصال المرئي لجانب من جلساته، اختتمت أمس في دبي أعمال «منتدى الإعلام العربي» عبر دورة افتراضية استثنائية هي الـتاسعة عشرة ضمن دورات الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، والذي ينظمه سنوياً «نادي دبي للصحافة» لمناقشة واقع ومستقبل العمل الإعلامي العربي، بمشاركة نخبة من الساسة والقيادات الإعلامية ورموز الفكر والثقافة والكُتَّاب ورؤساء وكالات المعلومات والأخبار ورؤساء تحرير الصحف، وقيادات المؤسسات الصحافية والتلفزيونية والإذاعية، ومسؤولي المواقع الإلكترونية الإعلامية العربية والعالمية.

وقد تم نقل فعاليات المنتدى عبر تغطية مباشرة لجميع جلساته، والتي تخللها حفل جائزة الصحافة العربية، عبر مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لنادي دبي للصحافة وعلى الموقع الإلكتروني للنادي ولمنتدى الإعلام العربي، حيث تجاوز عدد المتابعين أكثر من 10 آلاف متابع على تويتر لايف، وفيسبوك لايف، وانستغرام لايف.

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