18 سؤالاً وجواباً حول التطعيم ضد «كوفيد 19»

01متى ستبدأ دبي بتنفيذ حملات التطعيم ضد «كوفيد 19»؟

بدأت دبي تطعيم أول شخص بلقاح «فايزر» اعتباراً من يوم أمس الموافق 23 ديسمبر

02كيف يمكنني أخذ التطعيم في دبي؟

تم تحديد بعض الفئات ذات الأولوية في اللقاح، ويمكن حجز الموعد عن طريق تطبيق هيئة الصحة DHA، أو بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم 800342.

03من هي الفئات المستهدفة بالدرجة الأولى للتطعيم ضد «كوفيد 19» في دبي؟

حملة التطعيم تستهدف في مراحلها الأولى كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين «60 سنة فما فوق»، ومن يعانون من أمراض مزمنة وكذلك أصحاب الهمم، وتشمل كذلك العاملين في خط الدفاع الأول في القطاعين «الحكومي والخاص»، فيما تشمل الفئة الثالثة العاملين في المهن الحيوية الأخرى.

04 هل سيكون التطعيم متوافراً لكل مواطن ومقيم في دبي؟

نعم، سيتم توفير التطعيم لكل الراغبين بالحصول عليه بعد الانتهاء من عمليات التطعيم الخاصة بالفئات ذات الأولوية.

05هل هناك مراكز معتمدة للتطعيم في دبي؟

مركز زعبيل، مركز المزهر، مركز ند الحمر، مركز البرشاء، مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، ومستشفى حتا.

06 ما هي تكلفة لقاح «كوفيد 19»؟

لقاح «كوفيد 19» مجاني.

07هل تطعيم «كوفيد 19» اختياري أم إجباري في دبي؟

تطعيم «كوفيد 19» اختياري، ويمكن الحصول عليه شريطة عدم وجود ما يمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المعالج.

08هل يمكن لمن أصيب سابقاً بـ «كوفيد 19» أخذ التطعيم؟

يمكن للشخص الذي أصيب بـ «كوفيد 19» أن يأخذ اللقاح بشرط أن يكون مر على الإصابة أكثر من 3 أشهر.

09 في حال أخذ تطعيم آخر غير مرتبط بـ«كوفيد 19» مثل لقاح الإنفلونزا، هل يمكن الحصول على تطعيم «كوفيد 19»؟

نعم يمكن ذلك، ولكن يجب أن يكون قد مر على ذلك أكثر من 4 أسابيع.

10قمت بأخذ أحد أنواع تطعيم «كوفيد 19» مسبقاً، هل من الآمن أخذ التطعيم من جديد؟

لا، من غير الآمن أخذ أنواع مختلفة من تطعيم «كوفيد- 19».

11قد لا أكون متواجداً في دبي لأخذ الجرعة الثانية من التطعيم، هل يمكن تغيير الموعد ليوم آخر؟

نوصي بضرورة الالتزام بالإجراءات وبالمواعيد الخاصة بالتطعيم، لضمان الحصول على مستوى المناعة المطلوبة.

12هل سيتم إعفاء الأشخاص الذين تلقوا تطعيم «كوفيد 19» من فحص «كوفيد 19» لأغراض السفر؟

في الوقت الحالي، سيتوجب على الجميع اتباع الإجراءات والسياسات الخاصة بـ«كوفيد 19» المتبعة في الإمارة.

13هل يمكنني الاستغناء عن لبس الكمامة بعد أخذ تطعيم «كوفيد 19»؟

يجب الالتزام بلبس الكمامة وأخذ جميع التدابير الوقائية.

14هل يجب على الأشخاص الحاصلين على تطعيم «كوفيد 19» الاستمرار بالتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية؟

نعم، يجب الالتزام بجميع التدابير الاحترازية للوقاية من «كوفيد 19».

15هل التطعيم آمن لأصحاب الأمراض المزمنة؟

نعم، التطعيم آمن، وفعال، ويوصى به لأصحاب الأمراض المزمنة؛ وسيقوم الطبيب المعالج بإبلاغ الشخص عند وجود ما يمنع حصوله على التطعيم.

16أتناول مجموعة من الأدوية، هل يعتبر التطعيم آمناً لي؟

سيتم إبلاغك بذلك خلال جلسة الاستشارة قبل أخذ التطعيم من قبل الطبيب المعالج، وعليك إبلاغ الطبيب بجميع الأدوية التي تتناولها، وإن كان لديك حساسية من أي نوع.

17هل هناك فئات مستثناة من تطعيم «كوفيد 19»؟

نعم، يستثنى من أخذ اللقاح الأطفال والحوامل والمرضعات واللواتي يخططن للحمل خلال الفترة القريبة وأصحاب أمراض ضعف المناعة ومن لديهم حساسية شديدة من أي لقاح سابق، أو طعام، أو دواء، أو أي مادة أخرى أو من يحمل حقنة الأدرينالين التلقائية.

18هل هناك أعراض جانبية تصاحب أخذ اللقاح؟

قد يكون أخذ اللقاح مصحوباً ببعض الأعراض كالشعور بالتعب والصداع والألم في مكان الحقن وآلام في العضلات وارتفاع في درجة حرارة الجسم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز