مواطنون ومقيمون في دبي: تنفسنا الصعداء بعد أخذنا لقاح «كوفيد 19»

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

أجمع كلّ من تلقى لقاح «كوفيد 19» في اليوم الأول لبدء حملة التطعيم على أنهم تنفسوا الصعداء استبشاراً بالقضاء على انتشار الفيروس، مؤكدين أنه لا يختلف عن اللقاحات العادية.

وناشدوا جميع المواطنين والمقيمين سرعة التسجيل لأخذ اللقاح للتخلص من الوباء والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

وقال علي سالم علي العديدي، وهو من كبار المواطنين ويبلغ من العمر 84 عاماً، بأنه حرص على أن يكون من أوائل من يتلقى اللقاح، خاصة وأنه يعاني من مرض السكري ولذلك كان لزاماً عليه المسارعة لأخذ اللقاح من باب الإجراءات الاحترازية. وقال بأنه خضع لفحص طبي سريع قبل أخذ اللقاح، وجرى سؤاله حول ما إذا كان لديه أمراض أخرى، وبعد الإجابة عن الأسئلة قام بالتوقيع على الطلب المخصص للقاح، وبعدها حصل على الجرعة الأولى للقاح، مؤكداً بأنه لم يشعر بألم وإنما حاله حال اللقاحات العادية.

وقاية

وقال عاصف خان فضل، 37 عاماً من باكستان، ويعمل سائقاً في «طرق دبي»: «حرصت على أن أكون من أوائل المتلقين للقاح، علماً بأني لا أشكو من أي أمراض، وإنما من باب الوقاية من الإصابة بالفيروس، وأنصح وأشجع الكل على أخذ اللقاح الذي توفره حكومة دبي مجاناً للمواطنين والمقيمين».

ووجه عاصف الشكر لحكومة دبي وهيئة الصحة على مبادرتها الإنسانية التي تهدف لحماية ووقاية المجتمع من فيروس كورونا.

وبدوره قال عادل حسن شكر الله عبد الله، 32 عاماً من شرطة دبي: «قبل أخذ اللقاح يتم إجراء بعض الفحوصات البسيطة كفحص لمستوى السكر في الدم والضغط والطول والوزن، ويتم التوقيع بعدها على طلب التطعيم واصفاً الإجراءات المتبعة بالسهلة والبسيطة»، ونصح الجميع بالإسراع في التسجيل لأخذ اللقاح. وقال: «نشكر حكومة دبي وهيئة الصحة على إتاحتهم هذه الفرصة الذهبية للمواطنين والمقيمين، وأدعو كل من تنطبق عليهم شروط أخذ اللقاح للإسراع في التسجيل وأخذه حتى نرتاح جميعاً من هذا الكابوس الذي جثم على صدورنا».

وقالت اشا سوسن فيليب، وتعمل ممرضة في هيئة الصحة بدبي: «كوني أعمل في خط الدفاع الأول لن أتردد لحظة واحدة، وحرصت على أن أكون من أوائل الكوادر التمريضية التي تتلقى اللقاح، كوننا أكثر عرضة للمرض بحكم طبيعة عملنا، والآن بإمكاني أن أزاول مهنتي دون خوف، وأناشد كافة زملائي في المهنة للإسراع في أخذ اللقاح حتى نحمي أنفسنا وأسرنا، ومجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه الجائحة».

وتابعت: «بعد 21 يوماً سأعود مرة ثانية لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح بعدها سيكون بإمكاني ممارسة حياتي العادية، وأشكر حكومة دبي وهيئة الصحة على سرعة إحضار اللقاح وإعطائه للمواطنين والمقيمين مجاناً».

طبيعة العمل

وقالت شما سيف راشد العليلي، فني طب طارئ في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إنها حرصت على أخذ لقاح «كوفيد 19»، نظراً لطبيعة عملها في خط الدفاع الأول، حيث أمضت فترة طويلة في التعامل مع مرضى كورونا أثناء نقلهم للمستشفيات، ولذلك حرصت على أخذ اللقاح للوقاية من الإصابة بالمرض ولحماية ووقاية أسرتها ومجتمعها. وقالت بأن الإجراءات والفحوصات السريعة التي تقوم بها هيئة الصحة للراغبين بأخذ المطعوم تشمل: «فحص السكري والضغط، إضافة لأخذ الوزن والطول، كما يتم سؤال الشخص حول ما إذا سبق وأصيب بكورونا أو لديه أمراض في القلب وغيرها».

وتابعت: «التطعيم سهل جداً وبسيط ولا يختلف عن المطاعيم العادية، ولا يترك آثاراً ولا أعراضاً، وأنصح جميع خط الدفاع الأول بالإسراع بأخذ المطعوم حرصاً على سلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم».

ووجهت شما الشكر والتقدير لحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ومؤسسة إسعاف دبي على رعايتهم وتشجيعهم طوال الوقت، وكذلك على حرصهم على إدراجهم ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، ودعت جميع المواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم شروط أخذ اللقاح للإسراع بحجز موعد لأخذ اللقاح.

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