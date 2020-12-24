عمار النعيمي: نستلهم من تراثنا ملامح مستقبلنا

المصدر: عجمان - وام

ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي الختامية لعام 2020 التي عقدت في متحف عجمان واستعرضت مشروع الموازنة العامة للعام 2021 وأهم برامجها.

وأكد سموه في بداية الجلسة «أن انعقاد الجلسة في ربوع متحف عجمان يأتي تزامناً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «أجمل شتاء في العالم» لنستذكر قوتنا وثباتنا من أصالتنا الراسخة ونستلهم من تراثنا العريق ملامح مستقبلنا».

تضاريس

وأضاف سموه: «إن دولة الإمارات ثرية بتضاريسها ومعالمها السياحية وشتاءها زاخر بالأنشطة والفعاليات والاجتماع في هذه الأجواء الجميلة يعد فرصة جميلة ليكون ختاماً جميلاً لعام حافل بالدروس القيّمة التي تعلمنا منها الكثير ونختتم العام 2020 بالاستعداد لطموحات جديدة ومبادرات جديدة للعام الجديد 2021».

واطلع المجلس على مشروع الموازنة العامة للعام 2021 وتقدير الإيرادات مقارنة بالعام 2020 وفق التصنيف الاقتصادي، حيث أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أهمية مراجعة الإيرادات والنفقات بشكل دوري في ظل حالة عدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادي وتداعيات جائحة كورونا المحتملة والوقوف على الوضع ورفع التوصيات لأي تغييرات غير محسوبة في القطاعات والأسواق ووضع سيناريوهات مدروسة لها. كما اطلع المجلس على تقديرات النفقات بمشروع الموازنة العامة لسنة 2021 وفق التصنيف الإداري والاقتصادي والوظيفي.

رؤى تشاركية

وأوضح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي «إن الموازنة العامة تعكس روح الحكومة الواحدة عندما يتم تصميم المشاريع والأفكار برؤى تشاركية وحوارات مشتركة تمثل طموح مجتمع الإمارة في تحسين جودة الحياة».

واستعرض المجلس أهم البرامج بمشروع الموازنة العامة 2021 والتي تنوعت بين مشاريع بنية تحتية وبرامج تعزيز السياحة الداخلية ومشاريع تشغيلية وتطويرية في مختلف القطاعات في الإمارة، والتي تم فيها الربط المالي والاستراتيجي للمؤشرات ودراسات الحالة لضمان مواءمتها مع الخطط والأهداف الاستراتيجية في الإمارة.

وأشاد سموه بمنهجيات العمل المرنة التي تبنتها الحكومة لتتكيف مع المتغيرات والمستجدات والاستفادة من الدروس والتجارب التي شهدها العام الاستثنائي 2020.

تطوير

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد على مشروع تطوير المناطق الأثرية في منطقتي مصفوت والمنامة التي استعرضتها دائرة التنمية السياحية بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة الاهتمام بهذه المناطق.

اعتماد موازنة 2021 لـ«حميد بن راشد الخيرية»

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، موازنة عام 2021 للمؤسسة، كما تم اعتماد الكشف الخاص بمكرمة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لبناء وتأثيث مساكن جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم.جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة «عن بعد» بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتور عبد الله محمد الأنصاري، وحمد عبد الله تريم الشامسي، وأحمد إبراهيم الشامسي، والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام المؤسسة.

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