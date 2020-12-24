بحث التعاون بين «إسعاف دبي» و«الشارقة الصحية»

المصدر: (دبي - البيان )

استقبل معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وخليفة بن دراي، المدير التنفيذي للمؤسسة، عبد الله المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، والوفد المرافق له. وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون المشترك وتطوير فرص التنسيق وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وبدأت الزيارة بمشاهدة الضيوف عرضاً وثائقياً قدم لنشأة المؤسسة وتاريخ بدء أعمالها كمؤسسة مستقلة في عام 2006، ورؤية ورسالة المؤسسة وقيمها وأهم الإنجازات وأبرز الإحصاءات والخطط المستقبلية والخدمات التي تقدمها للمجتمع، والتي تزيد على 24 خدمة متخصصة، إضافة إلى الخدمات الذكية، كما استمع المحيان إلى شرح حول تجربة المؤسسة في دمج مسؤوليات الإسعاف لتصبح مؤسسة مستقلة في إمارة دبي من خلال ربط خدمتي نقل وعلاج المرضى تحت مظلة واحدة ليكون التركيز والإبداع في العمل. وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك وتبادل المعرفة في المجالات الطبية، والتي من شأنها تعزيز النجاحات التي حققها الطرفان في مجال الجودة في تقديم الخدمات الطبية ومستوى إسعاد المتعاملين.

واصطحب معالي حميد القطامي وخليفة بن دراي، عبد الله المحيان بجولة تعريفية في مرافق المؤسسة شملت غرفة الإرسال الطبي غير الطارئ، والتي تقوم بتنظيم عملية نقل الحالات المرضية بين المستشفيات الحكومية والخاصة.

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