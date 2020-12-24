انطلاق الموسم التاسع لبرنامج ركوب الخيل للأطفال من أصحاب الهمم

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن انطلاق الموسم التاسع من برنامج ركوب الخيل للأطفال من أصحاب الهمم، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع مركز شرطة الخيالة في العوير، التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

ويهدف البرنامج، إلى تحسين القدرات الحركية والإدراكية والتفاعل الاجتماعي لدى الأطفال فضلاً عن دعم الأسر من خلال مشاركتهم في سير الجلسات لملاحظة مراحل التطور لدى الطفل والإشراف عليها.

ويستمر برنامج ركوب الخيل، الذي يقام تحت إشراف اختصاصيين من مركز دبي لتطوير نمو الطفل التابع للهيئة، 4 أشهر حتى منتصف مارس المقبل.

وقالت مريم الحمادي، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع إن برنامج ركوب الخيل يستقطب بشكل سنوي أعداداً متزايدة من الأطفال وذلك بعد ملاحظة النتائج الإيجابية الكبيرة له على تطور الأطفال حركياً وإدراكياً واجتماعياً.

وتابعت: «يشرف الاختصاصيون من مركز دبي لتطوير نمو الطفل على تقييم مشاركات الأطفال بحسب حالاتهم وطبيعة تأخرهم النمائي، كما يتم تقييم درجة تطورهم بعد انتهاء كل موسم لقياس الأثر والذي يأتي ملاحظاً بشكل كبير على الأطفال من جهة وعلى أسرهم من جهة أخرى».

وأضافت: «يشارك في الموسم التاسع 18 طفلاً وطفلة لديهم إعاقات مختلفة، حيث أصبح البرنامج فعالية سنوية ينتظرها الأطفال وأسرهم والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البرنامج العلاجي والتأهيلي لهم».

ويساهم ركوب الخيل للأطفال من أصحاب الهمم في تطوير القدرات النمائية في حالات الشلل الدماغي والإعاقة الجسدية والكثير من الاضطرابات النمائية، حيث يزيد من قوة العضلات وسرعة الاستجابات الحسية والحركية، والسيطرة على الجسم وتحسين وضعية الجلوس والوقوف وتوازن الجسم بشكل عام.

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