سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتنظيم «الشارقة للمتاحف»

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم «7» لسنة 2020 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف.

ونص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتتبع الحكومة مركزياً.

ويكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ووفقاً للقانون تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: «الاهتمام بالمتاحف والعمل على تطويرها والحفاظ عليها، العمل على الارتقاء بالمتاحف وفق أفضل الممارسات المتحفية العالمية لتكون مركز جذب ثقافي وسياحي وتعليمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الحفاظ على الموروث المجتمعي والإنساني ومقتنيات المتاحف باعتبارها قيمة تاريخية وثقافية، دعم التعاون المشترك وتبادل المعلومات العلمية والثقافية مع الجهات المختصة، تنمية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية المتاحف وتنشيط الفعاليات الثقافية والسياحية والتعليمية بهدف الجذب والترويج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: «وضع وتطوير سياسات المحافظة على المتاحف في الإمارة وإدارتها والترويج لها، اقتراح التشريعات المتعلقة بالهيئة وعرضها على الحاكم أو المجلس».

إعادة تنظيم جامعة الشارقة

وفي سياق آخر أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بصفته رئيساً لجامعة الشارقة القرار رقم «15» لسنة 2020 بشأن تعديل القرار رقم «1» لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم جامعة الشارقة.

ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة «3» من قرار رئيس الجامعة رقم «1» لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي: «يكون للجامعة مجلس يمثل السلطة العليا فيها ويتولى الإشراف العام على إدارتها، ويُشكل من عدد كافٍ من الأعضاء بقرار من رئيس الجامعة، وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم. ويُراعى في تشكيل المجلس أن يضم في عضويته: مدير الجامعة، وعدداً من الشخصيات العامة في المجتمع، وعدداً من الشخصيات العلمية المرموقة، ويجوز إنهاء عضوية أعضاء المجلس بقرار يصدر عن الرئيس، ويجوز للرئيس تعيين خلف لأي عضو من أعضائه يخلو مكانه لأي سبب كان وذلك لإكمال العضوية عن المدة المتبقية فيها.

مجلس أمناء

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي القرار رقم «16» لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة.

ويقضى القرار أن يُشكل مجلس أمناء جامعة الشارقة في دورته الجديدة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والأعضاء وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

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