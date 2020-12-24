مسابقة تثقيفية حول أهمية مقاعد الأطفال

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مسابقة تثقيفية ضمن سلسلة من النشاطات والفعاليات الخاصة بحملة «كرسي طفلي»، على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمجلس، وتتمحور المسابقة في طرح أسئلة تثقيفية للمجتمع وتستهدف بشكل خاص أولياء الأمور والسائقين حول المقعد المخصص للأطفال في المركبة، وما تضمنه القانون المروري الاتحادي بهذا الشأن، والذي يلزم قائدي المركبات باستخدامه أثناء اصطحابهم للأطفال.

وتتضمن جوائز المسابقة مجموعة من مقاعد المركبات المخصصة للأطفال لحثهم وتشجيعهم على اقتنائه وأهميته في الحفاظ على سلامة الطفل أثناء التنقل في المركبة، وتوعية الجمهور بأهمية التزام الطفل بالجلوس في المقاعد الخلفية وفق معايير محددة، لتوفير الحماية لهم من آثار الحوادث المرورية وضمان عدم تعرضهم لأي إصابات. نشر الوعي وقالت الريم بنت عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن هذه المسابقة تساهم في نشر الوعي في المجتمع، وتشجيع الأفراد على الاستخدام الأمثل لمقاعد المركبات المخصصة للأطفال التي تمثل طوق النجاة لهم حال وقوع الحوادث وتجنبهم وقوع أي نوع من الإصابات الوخيمة، مؤكدة أهمية وضرورة التوعية والتوجيه المجتمعي لهذا الأمر امتثالاً للقوانين التي وضعتها حكومة الإمارات حمايةً للأطفال.

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