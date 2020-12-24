3184 مسلماً جديداً في دبي 2020

المصدر: (دبي- البيان )

أعلن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إن عدد المسلمين الجدد للعام 2020 بلغ 3184، بالتعاون مع المراكز الإسلامية بالإمارة، حيث تمت عملية استقبال الطلبات عن بعد بنسبة 100%، بناء على التقرير الصادر من المركز، وذلك في إطار جهود المركز لرعاية المسلمين الجدد وتعليمهم وتثقيفهم، لإبراز سماحة ومبادئ الدين الإسلامي.

وأثنت هند محمد لوتاه، مديرة إدارة المركز على الجهود المستمرة، التي ينفذها المركز وبدعم مباشر من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، لإيصال خطابه الحضاري إلى مختلف فئات المجتمع، بتعزيزه قيم التسامح، ونشره المفاهيم الإسلامية الصحيحة والوسطية بين الجاليات المقيمة، مؤكدة أن هذا الأمر ساهم في دخول الجاليات بمختلف ثقافاتهم إلى الدين الإسلامي بقناعتهم وإرادتهم، بعد فترة من البحث في مقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها.

بدورها أشارت هناء عبد الله الجلاف، رئيسة قسم رعاية المسلمين الجدد، إلى حرص المركز المتواصل على تقديم خدمات المتابعة والرعاية للمسلمين الجدد.

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