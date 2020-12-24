شرطة دبي تحصل على اعتماد مختبر الابتكار

المصدر: دبي - البيان

حصلت شرطة دبي على شهادة اعتماد «المواصفات العالمية لاستيفاء أعلى معايير دعم وممارسة الابتكار» لمختبر الابتكار التابع لمركز المعرفة والابتكار في الشرطة من قبل المعهد العالمي للابتكار «GInI» في الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح المختبر ضمن 52 مختبر ابتكار معتمداً حول العالم، مستوفياً للمواصفات العالمية، وأول جهة شرطية على مستوى الدولة تحصل على الاعتماد.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أثناء تسلمه شهادة الاعتماد، أن استراتيجية الابتكار في شرطة دبي تُعد أولوية مهمة تُسخر لها كافة سبل الدعم، ومن هنا تأتي أهمية المختبر الاستراتيجي في شرطة دبي الذي يسهم بشكل كبير في دفع حركة الإبداع والابتكار في العمل الشرطي، وتطوير مستوى الأداء المؤسسي وربطه بالأهداف الاستراتيجية العليا، ما يضمن تماشي استراتيجية شرطة دبي مع توجهات الحكومة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، والتنمية والتطور في الدولة، بما يعزز ريادتها لتصبح من أفضل دول العالم بحلول مئوية الاتحاد عام 2071.

وأشاد بفريق عمل الابتكار على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي، على جهودهم الجبارة في مجال الابتكار، وسعيهم الدؤوب لدعم مسيرة كافة القطاعات الشرطية في هذا المجال.

وكشف المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع رئيس مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي عن أن مختبر الابتكار في شرطة دبي سيطلق في العام 2021 منصة خارجية للابتكار، تتيح للجمهور والمجتمع الخارجي سواء على مستوى الدولة أو خارجها من التواصل مع المختبر لتقديم الابتكارات والمشاركة في صنع الحلول ودعم الأفكار الإبداعية، ما يسهم بشكل كبير في إشراك المبدعين والمبتكرين من الجمهور ومن الطلبة الدارسين في صياغة ورسم ابتكارات المستقبل التي تصب في النهاية في خدمة المجتمع وإسعاده، وبين أن المختبر يعمل منذ 10 أشهر على 10 مشاريع ابتكارية تدعم منظومة العمل الشرطي.

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