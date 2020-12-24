21 مليون رحلة قطعتها مركبات تاكسي دبي خلال 10 أشهر

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

بلغ عدد الرحلات التي قطعتها مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة تاكسي دبي منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي قرابة 21 مليوناً و123 ألفاً و546 رحلة، عكست قدرة قطاع مركبات الأجرة ومنظومة النقل العام في دبي على استيعاب الإقبال المتزايد على وسائل النقل العام. وقال الدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي في مؤسسة تاكسي دبي، «إن أسطول مركبات تاكسي دبي يضم حوالي 5816 مركبة موزعة ما بين 5000 مركبة أجرة، و816 مركبة أجرة ليموزين، وتشكل المركبات الهجينة الصديقة للبيئة 45% منها بواقع 2356 مركبة، مشيراً إلى أن تحول المؤسسة إلى استخدام المركبات الهجينة يخدم توجهات الدولة في تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة، حيث انخفضت الانبعاثات عند تشغيل مركبات تاكسي دبي الهجينة بنسبة 33%».

ترشيد الطاقة

وأوضح أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تولي موضوع الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة اهتماماً كبيراً، حيث تعد «السلامة والاستدامة البيئية» إحدى الغايات الاستراتيجية للهيئة، كما تأتي أيضاً في إطار التزام الهيئة بالخطة الشاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة بنسبة 2% وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

فحص فني

وأشار آل علي إلى أنه في إطار حرص الهيئة على سلامة المتعاملين ومستخدمي الطرق دشنت «تاكسي دبي» العام الماضي نظام الفحص الفني في 2019 بشكل تجريبي لـ 600 مركبة، حيث أسهم في خفض زمن فحص المركبة إلى أقل من 30 ثانية للمركبة، ويتم فحص حالة الإطارات والأضرار في جسم المركبة من 6 جهات، ونظراً للنتائج الدقيقة التي أظهرها الفحص تم زيادة عدد المركبات التي يتم فحصها مع بداية العام إلى 2600 مركبة يومياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز